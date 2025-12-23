ВККС не обязана детализировать оценивание практических работ кандидатов — Большая Палата ВС

В отношении кандидатов, не сдавших квалификационный экзамен, ВККС может ограничиваться общей оценкой без детального обоснования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины не обязана детально расписывать поэлементное оценивание практических работ в решениях в отношении кандидатов, которые не сдали квалификационный экзамен.

Суд отменил решение первой инстанции и отказал кандидатке в восстановлении в конкурсе, признав, что ВККС действовала в пределах закона и своей дискреции.

Обстоятельства дела №990/171/25

Бывшая судья местного суда, которая участвовала в конкурсе на должности судей апелляционных хозяйственных судов, не преодолела первый этап квалификационного оценивания — сдачу экзамена.

По результатам выполнения двух практических заданий она получила 107 баллов, что меньше проходного балла (112,5), в связи с чем ВККС отказала ей в допуске к следующему этапу — исследованию досье и собеседованию.

Кандидатка обжаловала решение ВККС, утверждая, что:

Комиссия не привела мотивов, по которым снизила оценку;

в решении не отражено, за какие именно элементы практического задания и сколько баллов было снято;

это, по ее мнению, нарушает принципы прозрачности, предсказуемости и надлежащего управления.

Решение КАС ВС

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда частично согласился с доводами истца. Он признал решение ВККС противоправным в части, касающейся ее результатов, и обязал Комиссию повторно оценить практические работы с учетом Методических указаний.

При этом суд не стал самостоятельно устанавливать баллы и не восстановил кандидатке участие в конкурсе.

Позиция Большой Палаты Верховного Суда

Рассмотрев дело по апелляционной жалобе ВККС, Большая Палата Верховного Суда не согласилась с таким подходом и отменила решение суда первой инстанции.

Ключевые выводы БП ВС:

1. Закон и Положение не требуют поэлементного оценивания

Ни Закон «О судоустройстве и статусе судей», ни Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена не обязывают ВККС фиксировать в решении, сколько баллов начислено за каждый элемент практического задания.

2. Методические указания имеют вспомогательный характер

Методические указания по оцениванию практического задания:

определяют ориентировочные критерии и шкалу баллов;

служат инструментом унификации подходов для экзаменаторов;

не изменяют порядок оценивания, установленный Положением, и не создают обязанности детализировать оценку в решении.

3. Оценивается работа в целом, а не ее отдельные части

Результат практического задания определяется единым итоговым баллом, который формируется по внутреннему убеждению членов экзаменационной комиссии в пределах их дискреционных полномочий.

4. Отсутствие детализации — не нарушение прав кандидата

Сам по себе факт того, что ВККС не привела оценку по каждому элементу работы, не свидетельствует о нарушении процедуры и не доказывает предвзятость или произвольность.

5. Повторная проверка работы противоречит принципу анонимности

Суд не вправе обязывать Комиссию повторно оценивать конкретную работу кандидата, поскольку это:

нарушает анонимность экзамена;

ставит кандидата в неравные условия с другими участниками;

выходит за пределы полномочий суда.

Окончательное решение

Большая Палата Верховного Суда:

удовлетворила апелляционную жалобу ВККС;

отменила решение суда первой инстанции;

отказала в удовлетворении иска кандидатки полностью.

Постановление вступило в законную силу с момента принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.