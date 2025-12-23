ВККС не обязана детализировать оценивание практических работ кандидатов — Большая Палата ВС
Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины не обязана детально расписывать поэлементное оценивание практических работ в решениях в отношении кандидатов, которые не сдали квалификационный экзамен.
Суд отменил решение первой инстанции и отказал кандидатке в восстановлении в конкурсе, признав, что ВККС действовала в пределах закона и своей дискреции.
Обстоятельства дела №990/171/25
Бывшая судья местного суда, которая участвовала в конкурсе на должности судей апелляционных хозяйственных судов, не преодолела первый этап квалификационного оценивания — сдачу экзамена.
По результатам выполнения двух практических заданий она получила 107 баллов, что меньше проходного балла (112,5), в связи с чем ВККС отказала ей в допуске к следующему этапу — исследованию досье и собеседованию.
Кандидатка обжаловала решение ВККС, утверждая, что:
- Комиссия не привела мотивов, по которым снизила оценку;
- в решении не отражено, за какие именно элементы практического задания и сколько баллов было снято;
- это, по ее мнению, нарушает принципы прозрачности, предсказуемости и надлежащего управления.
Решение КАС ВС
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда частично согласился с доводами истца. Он признал решение ВККС противоправным в части, касающейся ее результатов, и обязал Комиссию повторно оценить практические работы с учетом Методических указаний.
При этом суд не стал самостоятельно устанавливать баллы и не восстановил кандидатке участие в конкурсе.
Позиция Большой Палаты Верховного Суда
Рассмотрев дело по апелляционной жалобе ВККС, Большая Палата Верховного Суда не согласилась с таким подходом и отменила решение суда первой инстанции.
Ключевые выводы БП ВС:
1. Закон и Положение не требуют поэлементного оценивания
Ни Закон «О судоустройстве и статусе судей», ни Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена не обязывают ВККС фиксировать в решении, сколько баллов начислено за каждый элемент практического задания.
2. Методические указания имеют вспомогательный характер
Методические указания по оцениванию практического задания:
- определяют ориентировочные критерии и шкалу баллов;
- служат инструментом унификации подходов для экзаменаторов;
- не изменяют порядок оценивания, установленный Положением, и не создают обязанности детализировать оценку в решении.
3. Оценивается работа в целом, а не ее отдельные части
Результат практического задания определяется единым итоговым баллом, который формируется по внутреннему убеждению членов экзаменационной комиссии в пределах их дискреционных полномочий.
4. Отсутствие детализации — не нарушение прав кандидата
Сам по себе факт того, что ВККС не привела оценку по каждому элементу работы, не свидетельствует о нарушении процедуры и не доказывает предвзятость или произвольность.
5. Повторная проверка работы противоречит принципу анонимности
Суд не вправе обязывать Комиссию повторно оценивать конкретную работу кандидата, поскольку это:
- нарушает анонимность экзамена;
- ставит кандидата в неравные условия с другими участниками;
- выходит за пределы полномочий суда.
Окончательное решение
Большая Палата Верховного Суда:
- удовлетворила апелляционную жалобу ВККС;
- отменила решение суда первой инстанции;
- отказала в удовлетворении иска кандидатки полностью.
Постановление вступило в законную силу с момента принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
