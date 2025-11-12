Новий закон про безпеку у школах: як його реалізують і чому батьки не платитимуть

На батьків у зв’язку із реалізацією закону ніяких фінансових зобов’язань покладатися не буде, одразу попередили у Раді.

Фото: НУШ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні готуються до впровадження нового закону про посилення безпеки у школах. Законопроєкт №11543, ухвалений Верховною Радою 18 вересня та підписаний Президентом, невдовзі набуде чинності.

Як повідомила ініціаторка документа та членкиня Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, нині триває підготовчий етап реалізації закону.

«Наразі є три місяці для того, щоб Міністерство освіти та Міністерство внутрішніх справ розробило підзаконні нормативні акти. І через три місяці цей закон повноцінно вступить у дію», — зазначила депутатка.

За її словами, головна мета ініціативи — зробити школи максимально безпечними для дітей, педагогів і батьків.

«На 4-й рік повномасштабного вторгнення, коли наші школи є місцями масового скупчення дітей та вчителів, держава повинна забезпечити максимальний рівень безпеки у навчальних закладах. Тому було розроблено та опрацьовано цей законопроєкт», — підкреслила Гришина.

Нині розробляються типові правила доступу та перебування в школах, які враховуватимуть різні умови — від гірських регіонів до великих міст. Кожен навчальний заклад зможе адаптувати ці правила відповідно до власних особливостей.

Окрім цього, документ передбачає огородження територій шкіл або встановлення їхніх чітких меж. Робота над цим процесом уже розпочалася у громадах.

«Ми зараз говоримо про те, що рівень небезпеки достатньо високий, тому розробляються типові правила. Звичайно, кожна школа має свої певні правила. Але вони є дуже локальними нормативними актами. Тому в межах типових правил, затверджених МВС і МОН, кожна школа матиме можливість передбачити свої особливості. Ми розуміємо, наприклад, що є гірські регіони, є центр міста та інші особливості», — уточнила народна депутатка. «Велика кількість громад на зв’язку, визначаємося, яке повинно бути огородження. По всій території країни працюють над посиленням заходів безпеки, багато організаційних питань. Але більше навантаження покладається на державу, зокрема, уряд, а школам потрібно буде підлаштуватися із врахуванням своїх особливостей».

Юлія Гришина також наголосила, що батьків не залучатимуть до фінансування заходів безпеки:

«Ми передбачили прямою нормою в законі, що це не може покладатися на батьків. Тому я впевнена, що через декілька місяців і протягом наступного року ми отримаємо систему достатньо серйозної безпеки в наших школах».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.