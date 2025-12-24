  1. Судова практика
  2. / В Україні

1000 грн за правничу допомогу — замало: суд збільшив компенсацію за послуги адвоката до 5000 грн

12:00, 24 грудня 2025
Апеляційна інстанція переглянула розмір судових витрат у справі щодо відстрочки від мобілізації.
1000 грн за правничу допомогу — замало: суд збільшив компенсацію за послуги адвоката до 5000 грн
Сьомий апеляційний адміністративний суд переглянув рішення Хмельницького окружного адміністративного суду у справі № 560/10958/25 щодо оскарження бездіяльності територіального органу стосовно розгляду заяви про відстрочку від мобілізації та дійшов висновку: компенсація витрат на правничу допомогу, визначена судом першої інстанції у розмірі 1 000 грн, є явно заниженою. Апеляційний суд збільшив її до 5 000 грн.

Обставини справи

Позивач — особа з інвалідністю ІІІ групи (безстроково), яка перебуває на військовому обліку. Раніше йому вже неодноразово надавалась відстрочка від призову під час мобілізації на підставі пункту 2 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У травні 2025 року чоловік звернувся із заявою про продовження відстрочки. Втім, відповідний орган не передав заяву на розгляд комісії, обмежившись листом у порядку Закону України «Про звернення громадян» та пославшись на формальні порушення порядку подання документів.

Рішення першої інстанції

Хмельницький окружний адміністративний суд визнав таку бездіяльність протиправною та зобов’язав відповідача розглянути заяву по суті. Позовні вимоги було задоволено. Також суд стягнув із бюджетних асигнувань відповідача:

  • судовий збір — 1 211,20 грн;
  • витрати на професійну правничу допомогу — 1 000 грн.

Саме останній пункт і став предметом апеляційного оскарження.

Позиція апеляційного суду

Переглядаючи справу в письмовому провадженні, апеляційний суд погодився, що заявлена до компенсації адвокатська винагорода у 10 000 грн є надмірною з огляду на:

  • незначну складність справи;
  • спрощене провадження без виклику сторін;
  • усталену судову практику у спорах цієї категорії.

Водночас колегія суддів наголосила: компенсація у 1 000 грн не відповідає реальній вартості наданої правничої допомоги та не узгоджується з критеріями розумності й співмірності, визначеними КАС України та практикою Верховного Суду.

Оптимальною та справедливою, на думку апеляційної інстанції, є сума 5 000 грн.

Що вирішив суд

Апеляційний суд:

  • частково задовольнив апеляційну скаргу;
  • скасував рішення суду першої інстанції в частині визначення розміру витрат на правничу допомогу;
  • ухвалив нове рішення про стягнення 5 000 грн витрат на правничу допомогу у суді першої інстанції;
  • додатково стягнув 4 000 грн витрат на професійну правничу допомогу в апеляційній інстанції;
  • визначив до стягнення судовий збір у загальній сумі 1 816,80 грн.

Постанова суду набрала законної сили з дня ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню.

адвокат апеляція апеляційні суди компенсація мобілізація

