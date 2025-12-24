  1. Судебная практика
  2. / В Украине

1000 грн за правовую помощь — недостаточно: суд увеличил компенсацию за услуги адвоката до 5000 грн

12:00, 24 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апелляционная инстанция пересмотрела размер судебных расходов по делу об отсрочке от мобилизации.
1000 грн за правовую помощь — недостаточно: суд увеличил компенсацию за услуги адвоката до 5000 грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Седьмой апелляционный административный суд пересмотрел решение Хмельницкого окружного административного суда по делу об обжаловании бездействия территориального органа относительно рассмотрения заявления об отсрочке от мобилизации и пришел к выводу: компенсация расходов на правовую помощь, определенная судом первой инстанции в размере 1 000 грн, является явно заниженной. Апелляционный суд увеличил ее до 5 000 грн.

Обстоятельства дела

Истец — лицо с инвалидностью III группы (бессрочно), состоящее на воинском учете. Ранее ему уже неоднократно предоставлялась отсрочка от призыва во время мобилизации на основании пункта 2 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В мае 2025 года мужчина обратился с заявлением о продлении отсрочки. Однако соответствующий орган не передал заявление на рассмотрение комиссии, ограничившись письмом в порядке Закона Украины «Об обращениях граждан» и сославшись на формальные нарушения порядка подачи документов.

Решение первой инстанции

Хмельницкий окружной административный суд признал такое бездействие противоправным и обязал ответчика рассмотреть заявление по существу. Исковые требования были удовлетворены. Также суд взыскал за счет бюджетных ассигнований ответчика:

  • судебный сбор — 1 211,20 грн;
  • расходы на профессиональную правовую помощь — 1 000 грн.

Именно последний пункт и стал предметом апелляционного обжалования.

Позиция апелляционного суда

Пересматривая дело в письменном производстве, апелляционный суд согласился, что заявленное к компенсации адвокатское вознаграждение в размере 10 000 грн является чрезмерным с учетом:

  • незначительной сложности дела;
  • упрощенного производства без вызова сторон;
  • устоявшейся судебной практики по спорам данной категории.

В то же время коллегия судей подчеркнула: компенсация в размере 1 000 грн не соответствует реальной стоимости предоставленной правовой помощи и не согласуется с критериями разумности и соразмерности, определенными КАС Украины и практикой Верховного Суда.

Оптимальной и справедливой, по мнению апелляционной инстанции, является сумма 5 000 грн.

Что решил суд

Апелляционный суд:

  • частично удовлетворил апелляционную жалобу;
  • отменил решение суда первой инстанции в части определения размера расходов на правовую помощь;
  • принял новое решение о взыскании 5 000 грн расходов на правовую помощь в суде первой инстанции;
  • дополнительно взыскал 4 000 грн расходов на профессиональную правовую помощь в апелляционной инстанции;
  • определил к взысканию судебный сбор в общей сумме 1 816,80 грн.

Постановление суда вступило в законную силу со дня принятия и кассационному обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

адвокат апелляция апелляционные суды компенсация мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Между судом и трагедией: апелляция матери погибшего заставила командование начислять ему зарплату месяцами

Юридическое сопротивление, связанное с установлением факта смерти воина, превратилось в финансовое бремя для армии.

В Украине предлагают обновить законы и убрать устаревшие административные единицы

В Раде зарегистрировали законопроект, который уточняет границы территориальных общин и районов, ликвидирует старые категории населенных пунктов и чётко определяет полномочия органов местного самоуправления на всей территории общины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]