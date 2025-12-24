1000 грн за правовую помощь — недостаточно: суд увеличил компенсацию за услуги адвоката до 5000 грн
Седьмой апелляционный административный суд пересмотрел решение Хмельницкого окружного административного суда по делу об обжаловании бездействия территориального органа относительно рассмотрения заявления об отсрочке от мобилизации и пришел к выводу: компенсация расходов на правовую помощь, определенная судом первой инстанции в размере 1 000 грн, является явно заниженной. Апелляционный суд увеличил ее до 5 000 грн.
Обстоятельства дела
Истец — лицо с инвалидностью III группы (бессрочно), состоящее на воинском учете. Ранее ему уже неоднократно предоставлялась отсрочка от призыва во время мобилизации на основании пункта 2 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
В мае 2025 года мужчина обратился с заявлением о продлении отсрочки. Однако соответствующий орган не передал заявление на рассмотрение комиссии, ограничившись письмом в порядке Закона Украины «Об обращениях граждан» и сославшись на формальные нарушения порядка подачи документов.
Решение первой инстанции
Хмельницкий окружной административный суд признал такое бездействие противоправным и обязал ответчика рассмотреть заявление по существу. Исковые требования были удовлетворены. Также суд взыскал за счет бюджетных ассигнований ответчика:
- судебный сбор — 1 211,20 грн;
- расходы на профессиональную правовую помощь — 1 000 грн.
Именно последний пункт и стал предметом апелляционного обжалования.
Позиция апелляционного суда
Пересматривая дело в письменном производстве, апелляционный суд согласился, что заявленное к компенсации адвокатское вознаграждение в размере 10 000 грн является чрезмерным с учетом:
- незначительной сложности дела;
- упрощенного производства без вызова сторон;
- устоявшейся судебной практики по спорам данной категории.
В то же время коллегия судей подчеркнула: компенсация в размере 1 000 грн не соответствует реальной стоимости предоставленной правовой помощи и не согласуется с критериями разумности и соразмерности, определенными КАС Украины и практикой Верховного Суда.
Оптимальной и справедливой, по мнению апелляционной инстанции, является сумма 5 000 грн.
Что решил суд
Апелляционный суд:
- частично удовлетворил апелляционную жалобу;
- отменил решение суда первой инстанции в части определения размера расходов на правовую помощь;
- принял новое решение о взыскании 5 000 грн расходов на правовую помощь в суде первой инстанции;
- дополнительно взыскал 4 000 грн расходов на профессиональную правовую помощь в апелляционной инстанции;
- определил к взысканию судебный сбор в общей сумме 1 816,80 грн.
Постановление суда вступило в законную силу со дня принятия и кассационному обжалованию не подлежит.
