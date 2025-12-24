Зеленський назвав умову, за якої мобілізацію можуть повністю скасувати або скоротити

У разі підписання мирної угоди між Україною, США, Росією та Європою мобілізацію можуть скасувати або проводити частково.

У разі укладання мирної угоди між Україною, США, Росією та європейськими партнерами питання мобілізації може бути переглянуте. Йдеться як про повне скасування, так і про частковий формат із паралельною демобілізацією. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

За словами Глави держави, можливі різні сценарії залежно від того, як саме реалізовуватиметься мирна угода.

«Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а, може, робити частково і частково демобілізувати людей», — розповів Зеленський.

Водночас Президент наголосив, що ключовим завданням залишається збереження боєздатності української армії та контроль над позиціями.

«Найголовніше – не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно», — підкреслив він.

Окремо Зеленський пояснив, чому після підписання мирної угоди не вдасться швидко провести парламентські та місцеві вибори. За його словами, воєнний стан не буде скасований одразу.

Після укладення угоди воєнний стан триватиме ще кілька місяців, що унеможливлює негайне проведення виборчих процесів.

Додамо, що Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.

Президент також вказав, що мирну угоду щодо завершення війни можуть винести на всеукраїнський референдум.

