Зеленский назвал условие, при котором мобилизацию могут полностью отменить или сократить

В случае подписания мирного соглашения между Украиной, США, Россией и Европой мобилизацию могут отменить или проводить частично.

В случае заключения мирного соглашения между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами вопрос мобилизации может быть пересмотрен. Речь идет как о полном отмене, так и о частичном формате с параллельной демобилизацией. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает Укринформ.

По словам Главы государства, возможны разные сценарии в зависимости от того, каким именно образом будет реализовываться мирное соглашение.

«Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а может — проводить частично и частично демобилизовать людей», — рассказал Зеленский.

В то же время Президент подчеркнул, что ключевой задачей остается сохранение боеспособности украинской армии и контроль над позициями.

«Самое главное — не потерять на какой-то период армию, не потерять позиции. Это очень опасно», — подчеркнул он.

Отдельно Зеленский объяснил, почему после подписания мирного соглашения не удастся быстро провести парламентские и местные выборы. По его словам, военное положение не будет отменено сразу.

После заключения соглашения военное положение будет продолжаться еще несколько месяцев, что делает невозможным немедленное проведение избирательных процессов.

Добавим, что Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана.

Президент также указал, что мирное соглашение о завершении войны могут вынести на всеукраинский референдум.

