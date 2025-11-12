Новый закон о безопасности в школах: как его будут реализовывать и почему родители не будут платить

На родителей в связи с реализацией закона никаких финансовых обязательств возлагаться не будет, сразу предупредили в Раде.

В Украине готовятся к внедрению нового закона об усилении безопасности в школах. Законопроект №11543, принятый Верховной Радой 18 сентября и подписанный Президентом, вскоре вступит в силу.

Как сообщила инициатор закона и член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, сейчас продолжается подготовительный этап реализации закона.

«Сейчас есть три месяца для того, чтобы Министерство образования и Министерство внутренних дел разработали подзаконные нормативные акты. И через три месяца этот закон полноценно вступит в силу», — отметила депутат.

По ее словам, главная цель инициативы — сделать школы максимально безопасными для детей, педагогов и родителей.

«На четвертом году полномасштабного вторжения, когда наши школы являются местами массового пребывания детей и учителей, государство должно обеспечить максимальный уровень безопасности в учебных заведениях. Поэтому и был разработан и проработан этот законопроект», — подчеркнула Гришина.

В настоящее время разрабатываются типовые правила доступа и пребывания в школах, которые будут учитывать разные условия — от горных регионов до крупных городов. Каждое учебное заведение сможет адаптировать эти правила с учетом своих особенностей.

Кроме того, документ предусматривает ограждение территорий школ или установление их четких границ. Работа над этим процессом уже началась в общинах.

«Мы сейчас говорим о том, что уровень опасности достаточно высокий, поэтому разрабатываются типовые правила. Конечно, каждая школа имеет свои собственные правила. Но они являются очень локальными нормативными актами. Поэтому в рамках типовых правил, утвержденных МВД и Минобразования, каждая школа сможет предусмотреть свои особенности. Мы понимаем, например, что есть горные регионы, есть центр города и другие особенности», — уточнила народная депутат. «Большое количество общин на связи, определяемся, каким должно быть ограждение. По всей стране работают над усилением мер безопасности, много организационных вопросов. Но основная нагрузка ложится на государство, в частности на правительство, а школам нужно будет подстроиться с учетом своих особенностей».

Юлия Гришина также подчеркнула, что родителей не будут привлекать к финансированию мер безопасности:

«Мы предусмотрели прямой нормой в законе, что это не может возлагаться на родителей. Поэтому я уверена, что через несколько месяцев и в течение следующего года мы получим достаточно серьезную систему безопасности в наших школах».

