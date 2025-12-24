Поддельные справки за $4 тысячи: в Полтаве суд вынес приговор продавцу отсрочек

Как в Полтаве оформляли отсрочки «под ключ» и чем это закончилось в суде.

В Полтаве суд рассмотрел дело №552/9852/25 о незаконных отсрочках от мобилизации.

Мужчина за деньги помогал военнообязанным избегать призыва, оформляя поддельные медицинские документы.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы, однако реально в тюрьму мужчина не отправился — наказание заменили испытательным сроком.

Как установил Киевский районный суд г. Полтавы, обвиняемый договаривался с военнообязанными и за денежное вознаграждение организовывал изготовление фальшивых справок.

Речь шла о:

заключениях врачебных комиссий о якобы необходимости ухода за больными родственниками;

справках об установлении I или II группы инвалидности.

Такие документы использовались для получения официальной отсрочки от мобилизации. За одну «услугу» брали около 4 тысяч долларов.

Было задокументировано как минимум два завершенных случая передачи поддельных документов и денег.

Суд пришел к выводу, что эти действия:

подрывали процесс мобилизации;

уменьшали количество людей, которые подлежали призыву;

препятствовали работе Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения.

Мужчину признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса: за препятствование деятельности ВСУ и за подделку официальных документов.

По совокупности преступлений мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы. Вместе с тем, с учетом искреннего раскаяния и активного содействия следствию, суд освободил его от реального отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью 2 года с возложением обязанностей, предусмотренных законодательством.

Кроме того, 25 купюр по 100 долларов, которые были вещественным доказательством, вернули Управлению СБУ в Полтавской области, а 1500 долларов суд постановил направить на нужды одной из боевых бригад ВСУ.

Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

