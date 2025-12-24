У 2025 році кількість загиблих серед цивільних зросла на 70% порівняно з 2023-м

За 11 місяців 2025 року кількість загиблих цивільних на 26% більша, ніж за аналогічний період 2024, і на 70% більша, ніж у 2023.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про зростання кількості жертв серед цивільного населення в Україні, посилаючись на звіт Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні за листопад 2025 року.

За словами Лубінця, за 11 місяців 2025 року кількість загиблих цивільних на 26% більша, ніж за аналогічний період 2024, і на 70% більша, ніж у 2023. У листопаді цього року щонайменше 226 цивільних загинули, ще 952 отримали поранення.

Майже половина всіх жертв припала на прифронтові регіони. Основними загрозами для цивільного населення там залишаються удари дронами малої дальності, артилерійські обстріли та авіаудари. Водночас, як наголосив омбудсман, близько половини всіх жертв спричинені далекобійними ракетними ударами.

Окремо Лубінець звернув увагу на масовані атаки по критичній інфраструктурі. За даними звіту, у листопаді Росія здійснила п’ять масштабних ударів по енергосистемі України, що призвело до тривалих відключень електроенергії по всій території держави.

«Ця статистика — лише верхівка того, що робить РФ. За кожною цифрою стоїть людина з її життям, родиною, мріями, які зруйновані війною. Страшно усвідомлювати масштаби цих страждань, але важливо пам’ятати, що за числами — реальні долі», — наголосив Лубінець.

