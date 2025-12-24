  1. В Україні

У 2025 році кількість загиблих серед цивільних зросла на 70% порівняно з 2023-м

11:42, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За 11 місяців 2025 року кількість загиблих цивільних на 26% більша, ніж за аналогічний період 2024, і на 70% більша, ніж у 2023.
У 2025 році кількість загиблих серед цивільних зросла на 70% порівняно з 2023-м
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про зростання кількості жертв серед цивільного населення в Україні, посилаючись на звіт Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні за листопад 2025 року.

За словами Лубінця, за 11 місяців 2025 року кількість загиблих цивільних на 26% більша, ніж за аналогічний період 2024, і на 70% більша, ніж у 2023. У листопаді цього року щонайменше 226 цивільних загинули, ще 952 отримали поранення.

Майже половина всіх жертв припала на прифронтові регіони. Основними загрозами для цивільного населення там залишаються удари дронами малої дальності, артилерійські обстріли та авіаудари. Водночас, як наголосив омбудсман, близько половини всіх жертв спричинені далекобійними ракетними ударами.

Окремо Лубінець звернув увагу на масовані атаки по критичній інфраструктурі. За даними звіту, у листопаді Росія здійснила п’ять масштабних ударів по енергосистемі України, що призвело до тривалих відключень електроенергії по всій території держави.

«Ця статистика — лише верхівка того, що робить РФ. За кожною цифрою стоїть людина з її життям, родиною, мріями, які зруйновані війною. Страшно усвідомлювати масштаби цих страждань, але важливо пам’ятати, що за числами — реальні долі», — наголосив Лубінець.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна Дмитро Лубінець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

Між судом і трагедією: апеляція матері загиблого змусила командування нараховувати йому зарплату місяцями

Юридичний спротив, пов'язаний із встановленням факту смерті воїна, перетворився на фінансовий тягар для армії.

В Україні пропонують оновити закони та прибрати застарілі адміністративні одиниці

У Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює межі територіальних громад і районів, ліквідує старі категорії населених пунктів та чітко визначає повноваження органів місцевого самоврядування на всій території громади.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]