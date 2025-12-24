В 2025 году количество погибших среди гражданских возросло на 70% по сравнению с 2023-м

За 11 месяцев 2025 года количество погибших гражданских на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и на 70% больше, чем в 2023 году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о росте количества жертв среди гражданского населения в Украине, ссылаясь на отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за ноябрь 2025 года.

По словам Лубинца, за 11 месяцев 2025 года количество погибших гражданских на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и на 70% больше, чем в 2023 году. В ноябре этого года по меньшей мере 226 гражданских погибли, еще 952 получили ранения.

Почти половина всех жертв пришлась на прифронтовые регионы. Основными угрозами для гражданского населения там остаются удары дронами малой дальности, артиллерийские обстрелы и авиаудары. В то же время, как подчеркнул омбудсмен, около половины всех жертв вызваны дальнобойными ракетными ударами.

Отдельно Лубинец обратил внимание на массированные атаки по критической инфраструктуре. По данным отчета, в ноябре Россия осуществила пять масштабных ударов по энергосистеме Украины, что привело к длительным отключениям электроэнергии по всей территории государства.

«Эта статистика — лишь вершина того, что делает РФ. За каждой цифрой стоит человек с его жизнью, семьей, мечтами, разрушенными войной. Страшно осознавать масштабы этих страданий, но важно помнить, что за числами — реальные судьбы», — подчеркнул Лубинец.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.