  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Не кожна інвалідність є підставою для виплати: КАС ВС про те, коли військовий має право на одноразову грошову допомогу

11:24, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ключовим є причинний зв’язок інвалідності з військовою службою
Не кожна інвалідність є підставою для виплати: КАС ВС про те, коли військовий має право на одноразову грошову допомогу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду роз’яснив, з якого моменту виникає право військовослужбовця на одноразову грошову допомогу (ОГД) у разі встановлення інвалідності, якщо така інвалідність у різні роки встановлювалася з різних причин.

Суд дійшов висновку: вирішальним є не будь-яке первинне встановлення інвалідності, а саме перше встановлення інвалідності, пов’язаної з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини. Саме з цього моменту виникає право на ОГД та визначається прожитковий мінімум, з якого обчислюється її розмір.

Обставини справи №240/4278/24

Позивач — військовослужбовець — у грудні 2021 року отримав ІІ групу інвалідності внаслідок травми, що сталася через нещасний випадок і не була пов’язана з виконанням обов’язків військової служби.

Під час виконання бойового завдання у жовтні 2022 року він зазнав мінно-вибухової травми. За результатами медико-соціальної експертизи спочатку було встановлено 40 % втрати працездатності, а з 28 березня 2023 року — ІІ групу інвалідності, пов’язану із захистом Батьківщини.

Комісія Міноборони, призначаючи одноразову грошову допомогу, виходила з того, що інвалідність позивачу була «вперше» встановлена у 2021 році, а тому застосувала прожитковий мінімум станом на 1 січня 2021 року. Позивач із цим не погодився та наполягав: право на ОГД виникло лише у 2023 році — після поранення, отриманого під час бойових дій.

Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали позивача. Міноборони оскаржило ці рішення в касаційному порядку.

Позиція Верховного Суду

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив висновки попередніх інстанцій і детально роз’яснив правову логіку застосування законодавства.

Суд виходив з такого:

Право на одноразову грошову допомогу виникає виключно у разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення, травми чи захворювання, пов’язаних із виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини.

Інвалідність, встановлена з побутових або інших неслужбових причин, не підпадає під дію спеціального правового регулювання.

Юридичне значення має саме первинне встановлення інвалідності у межах спеціального законодавства, тобто вперше — у зв’язку з військовою службою. Саме цей момент:

  • породжує право на отримання ОГД;
  • визначає календарний рік, з якого береться прожитковий мінімум для розрахунку виплати.

У цій справі інвалідність 2021 року не створювала права на ОГД, оскільки була встановлена з причин, не пов’язаних із проходженням військової служби.

Натомість встановлення ІІ групи інвалідності 28 березня 2023 року у зв’язку з травмою, пов’язаною із захистом Батьківщини, є первинним юридичним фактом у розумінні Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і Порядку № 975.

За таких обставин розмір одноразової грошової допомоги має обчислюватися з урахуванням прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2023 року, а не 2021 року.

Суд також наголосив, що ототожнення двох різних страхових випадків — побутової травми та поранення, отриманого під час бойових дій, — суперечить меті спеціального законодавства про соціальний захист військовослужбовців.

Що вирішив КАС ВС

Верховний Суд:

  • залишив касаційну скаргу Міністерства оборони України без задоволення;
  • підтвердив законність рішень судів першої та апеляційної інстанцій;
  • остаточно закріпив підхід, за яким моментом виникнення права на ОГД є перше встановлення інвалідності саме у зв’язку з військовою службою або захистом Батьківщини, навіть якщо до цього особа вже мала інвалідність з інших причин.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та є остаточною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд ЗСУ військові армія судова практика КАС ВС військовослужбовці мобілізація виплати військовим військова служба інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

Між судом і трагедією: апеляція матері загиблого змусила командування нараховувати йому зарплату місяцями

Юридичний спротив, пов'язаний із встановленням факту смерті воїна, перетворився на фінансовий тягар для армії.

В Україні пропонують оновити закони та прибрати застарілі адміністративні одиниці

У Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює межі територіальних громад і районів, ліквідує старі категорії населених пунктів та чітко визначає повноваження органів місцевого самоврядування на всій території громади.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]