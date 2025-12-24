Не кожна інвалідність є підставою для виплати: КАС ВС про те, коли військовий має право на одноразову грошову допомогу

Ключовим є причинний зв’язок інвалідності з військовою службою

Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду роз’яснив, з якого моменту виникає право військовослужбовця на одноразову грошову допомогу (ОГД) у разі встановлення інвалідності, якщо така інвалідність у різні роки встановлювалася з різних причин.

Суд дійшов висновку: вирішальним є не будь-яке первинне встановлення інвалідності, а саме перше встановлення інвалідності, пов’язаної з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини. Саме з цього моменту виникає право на ОГД та визначається прожитковий мінімум, з якого обчислюється її розмір.

Обставини справи №240/4278/24

Позивач — військовослужбовець — у грудні 2021 року отримав ІІ групу інвалідності внаслідок травми, що сталася через нещасний випадок і не була пов’язана з виконанням обов’язків військової служби.

Під час виконання бойового завдання у жовтні 2022 року він зазнав мінно-вибухової травми. За результатами медико-соціальної експертизи спочатку було встановлено 40 % втрати працездатності, а з 28 березня 2023 року — ІІ групу інвалідності, пов’язану із захистом Батьківщини.

Комісія Міноборони, призначаючи одноразову грошову допомогу, виходила з того, що інвалідність позивачу була «вперше» встановлена у 2021 році, а тому застосувала прожитковий мінімум станом на 1 січня 2021 року. Позивач із цим не погодився та наполягав: право на ОГД виникло лише у 2023 році — після поранення, отриманого під час бойових дій.

Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали позивача. Міноборони оскаржило ці рішення в касаційному порядку.

Позиція Верховного Суду

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив висновки попередніх інстанцій і детально роз’яснив правову логіку застосування законодавства.

Суд виходив з такого:

Право на одноразову грошову допомогу виникає виключно у разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення, травми чи захворювання, пов’язаних із виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини.

Інвалідність, встановлена з побутових або інших неслужбових причин, не підпадає під дію спеціального правового регулювання.

Юридичне значення має саме первинне встановлення інвалідності у межах спеціального законодавства, тобто вперше — у зв’язку з військовою службою. Саме цей момент:

породжує право на отримання ОГД;

визначає календарний рік, з якого береться прожитковий мінімум для розрахунку виплати.

У цій справі інвалідність 2021 року не створювала права на ОГД, оскільки була встановлена з причин, не пов’язаних із проходженням військової служби.

Натомість встановлення ІІ групи інвалідності 28 березня 2023 року у зв’язку з травмою, пов’язаною із захистом Батьківщини, є первинним юридичним фактом у розумінні Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і Порядку № 975.

За таких обставин розмір одноразової грошової допомоги має обчислюватися з урахуванням прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2023 року, а не 2021 року.

Суд також наголосив, що ототожнення двох різних страхових випадків — побутової травми та поранення, отриманого під час бойових дій, — суперечить меті спеціального законодавства про соціальний захист військовослужбовців.

Що вирішив КАС ВС

Верховний Суд:

залишив касаційну скаргу Міністерства оборони України без задоволення;

підтвердив законність рішень судів першої та апеляційної інстанцій;

остаточно закріпив підхід, за яким моментом виникнення права на ОГД є перше встановлення інвалідності саме у зв’язку з військовою службою або захистом Батьківщини, навіть якщо до цього особа вже мала інвалідність з інших причин.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та є остаточною.

