Не каждая инвалидность является основанием для выплаты: КАС ВС о том, когда военнослужащий имеет право на денежную помощь

Ключевым является причинная связь инвалидности с военной службой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда разъяснил, с какого момента возникает право военнослужащего на получение одноразовой денежной помощи (ОДП) в случае установления инвалидности, если такая инвалидность в разные годы устанавливалась по разным причинам.

Суд пришел к выводу: решающим является не любое первичное установление инвалидности, а именно первое установление инвалидности, связанной с исполнением обязанностей военной службы или защитой Родины. Именно с этого момента возникает право на ОДП и определяется прожиточный минимум, из которого исчисляется ее размер.

Обстоятельства дела №240/4278/24

Истец — военнослужащий — в декабре 2021 года получил II группу инвалидности вследствие травмы, произошедшей в результате несчастного случая и не связанной с исполнением обязанностей военной службы.

Во время выполнения боевого задания в октябре 2022 года он получил минно-взрывную травму. По результатам медико-социальной экспертизы сначала было установлено 40 % утраты трудоспособности, а с 28 марта 2023 года — II группу инвалидности, связанную с защитой Родины.

Комиссия Минобороны, назначая одноразовую денежную помощь, исходила из того, что инвалидность истцу была «впервые» установлена в 2021 году, и потому применила прожиточный минимум по состоянию на 1 января 2021 года. Истец с этим не согласился и настаивал: право на ОДП возникло только в 2023 году — после ранения, полученного во время боевых действий.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали истца. Минобороны обжаловало эти решения в кассационном порядке.

Позиция Верховного Суда

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил выводы предыдущих инстанций и подробно разъяснил правовую логику применения законодательства.

Суд исходил из следующего:

Право на одноразовую денежную помощь возникает исключительно в случае установления инвалидности, наступившей вследствие ранения, травмы или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы или защитой Родины.

Инвалидность, установленная по бытовым или другим неслужебным причинам, не подпадает под действие специального правового регулирования.

Юридическое значение имеет именно первичное установление инвалидности в рамках специального законодательства, то есть впервые — в связи с военной службой. Именно этот момент:

порождает право на получение ОДП;

определяет календарный год, с которого берется прожиточный минимум для расчета выплаты.

В этом деле инвалидность 2021 года не создавала права на ОДП, поскольку была установлена по причинам, не связанным с прохождением военной службы.

В то же время установление II группы инвалидности 28 марта 2023 года в связи с травмой, связанной с защитой Родины, является первичным юридическим фактом в понимании Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» и Порядка № 975.

При таких обстоятельствах размер одноразовой денежной помощи должен исчисляться с учетом прожиточного минимума по состоянию на 1 января 2023 года, а не 2021 года.

Суд также подчеркнул, что отождествление двух разных страховых случаев — бытовой травмы и ранения, полученного во время боевых действий, — противоречит цели специального законодательства о социальном защите военнослужащих.

Что решил КАС ВС

Верховный Суд:

оставил кассационную жалобу Министерства обороны Украины без удовлетворения;

подтвердил законность решений судов первой и апелляционной инстанций;

окончательно закрепил подход, согласно которому моментом возникновения права на ОДП является первое установление инвалидности именно в связи с военной службой или защитой Родины, даже если до этого лицо уже имело инвалидность по другим причинам.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.