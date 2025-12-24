  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Не каждая инвалидность является основанием для выплаты: КАС ВС о том, когда военнослужащий имеет право на денежную помощь

11:24, 24 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ключевым является причинная связь инвалидности с военной службой.
Не каждая инвалидность является основанием для выплаты: КАС ВС о том, когда военнослужащий имеет право на денежную помощь
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда разъяснил, с какого момента возникает право военнослужащего на получение одноразовой денежной помощи (ОДП) в случае установления инвалидности, если такая инвалидность в разные годы устанавливалась по разным причинам.

Суд пришел к выводу: решающим является не любое первичное установление инвалидности, а именно первое установление инвалидности, связанной с исполнением обязанностей военной службы или защитой Родины. Именно с этого момента возникает право на ОДП и определяется прожиточный минимум, из которого исчисляется ее размер.

Обстоятельства дела №240/4278/24

Истец — военнослужащий — в декабре 2021 года получил II группу инвалидности вследствие травмы, произошедшей в результате несчастного случая и не связанной с исполнением обязанностей военной службы.

Во время выполнения боевого задания в октябре 2022 года он получил минно-взрывную травму. По результатам медико-социальной экспертизы сначала было установлено 40 % утраты трудоспособности, а с 28 марта 2023 года — II группу инвалидности, связанную с защитой Родины.

Комиссия Минобороны, назначая одноразовую денежную помощь, исходила из того, что инвалидность истцу была «впервые» установлена в 2021 году, и потому применила прожиточный минимум по состоянию на 1 января 2021 года. Истец с этим не согласился и настаивал: право на ОДП возникло только в 2023 году — после ранения, полученного во время боевых действий.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали истца. Минобороны обжаловало эти решения в кассационном порядке.

Позиция Верховного Суда

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил выводы предыдущих инстанций и подробно разъяснил правовую логику применения законодательства.

Суд исходил из следующего:

Право на одноразовую денежную помощь возникает исключительно в случае установления инвалидности, наступившей вследствие ранения, травмы или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы или защитой Родины.

Инвалидность, установленная по бытовым или другим неслужебным причинам, не подпадает под действие специального правового регулирования.

Юридическое значение имеет именно первичное установление инвалидности в рамках специального законодательства, то есть впервые — в связи с военной службой. Именно этот момент:

  • порождает право на получение ОДП;
  • определяет календарный год, с которого берется прожиточный минимум для расчета выплаты.

В этом деле инвалидность 2021 года не создавала права на ОДП, поскольку была установлена по причинам, не связанным с прохождением военной службы.

В то же время установление II группы инвалидности 28 марта 2023 года в связи с травмой, связанной с защитой Родины, является первичным юридическим фактом в понимании Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» и Порядка № 975.

При таких обстоятельствах размер одноразовой денежной помощи должен исчисляться с учетом прожиточного минимума по состоянию на 1 января 2023 года, а не 2021 года.

Суд также подчеркнул, что отождествление двух разных страховых случаев — бытовой травмы и ранения, полученного во время боевых действий, — противоречит цели специального законодательства о социальном защите военнослужащих.

Что решил КАС ВС

Верховный Суд:

  • оставил кассационную жалобу Министерства обороны Украины без удовлетворения;
  • подтвердил законность решений судов первой и апелляционной инстанций;
  • окончательно закрепил подход, согласно которому моментом возникновения права на ОДП является первое установление инвалидности именно в связи с военной службой или защитой Родины, даже если до этого лицо уже имело инвалидность по другим причинам.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд ВСУ военные армия судебная практика КАС ВС военнослужащие мобилизация выплаты военным военная служба инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Между судом и трагедией: апелляция матери погибшего заставила командование начислять ему зарплату месяцами

Юридическое сопротивление, связанное с установлением факта смерти воина, превратилось в финансовое бремя для армии.

В Украине предлагают обновить законы и убрать устаревшие административные единицы

В Раде зарегистрировали законопроект, который уточняет границы территориальных общин и районов, ликвидирует старые категории населенных пунктов и чётко определяет полномочия органов местного самоуправления на всей территории общины.

В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]