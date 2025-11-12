Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду 22 жовтня 2025 року ухвалив постанову у справі № 463/7626/23, якою частково задовольнив касаційну скаргу працівниці Мурованської сільської ради Львівської області.

КЦС ВС вирішив, що скарга на факти мобінгу (цькування) від голови сільської ради не підлягає розгляду в цивільному процесі, а має розглядатися за правилами адміністративного судочинства.

Позивачка зазначала, що працює керівником юридичного відділу Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського району Львівської області. За весь період своєї трудової діяльності належним чином виконувала посадові обов`язки, дотримувалась правил внутрішнього трудового розпорядку, не притягалась до дисциплінарної відповідальності, постійно підвищувала свій професійний рівень, була керівником юридичної практики і неодноразово нагороджувалась різними грамотами за багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самоврядування.

Проте, починаючи з лютого 2023 року сільський голова без будь-яких причин припинив нараховувати їй надбавку до посадового окладу за високі досягнення у праці та зменшив розмір щомісячної премії, а з червня по серпень 2023 року її місячна заробітна плата після здійснення всіх відрахувань становила 8 500 грн.

Також сільський голова обмежив її у виконанні посадових обов`язків, усунув від виконання договірної роботи, з січня по липень 2023 року позбавив доступу до системи внутрішнього документообігу, незважаючи на її посаду, уклав трудовий договір на виконання обов`язків юриста з приватною особою, вчинив з нею конфлікт та заподіяв їй легкі тілесні ушкодження, організував обшук в особистому кабінеті, єдину з усього колективу не запросив на збори з приводу Дня Незалежності України.

Всі ці дії в сукупності вона вважала мобінгом щодо себе.

Позивачка просила суд

визнати факт мобінгу,

зобов`язати голову Мурованської сільради усунути (без подальшого припинення з працівником трудової діяльності на період розгляду провадження у справі) мобінг (цькування) при виконанні посадових обов`язків керівника юридичного відділу Мурованської сільради;

зобов`язати Мурованську сільраду провести перерахунок заробітної плати та провести її виплату з урахуванням раніше проведених виплат заробітної плати;

стягнути солідарно з відповідачів Мурованської сільради та голови Мурованської сільрадиза вчинення мобінгу (цькування) при виконанні посадових обов`язків керівника юридичного відділу Мурованської сільради моральну шкоду.

Суд першої інстанції та апеляційний суд відмовили в задоволенні вимог, мотивуючи відсутністю доказів систематичного умисного тиску.

Суди зазначили, що рішення про премії та надбавки належать до дискреційних повноважень керівника (згідно з Постановою КМУ № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» ), і відповідне рішення керівника з цього питання, навіть якщо з ним не згодний працівник, не може вважатись мобінгом, що узгоджується з приписами частини третьої статті 2-2 КЗпП України.

Суди також вказали, що не може бути ознакою мобінгу факт укладення трудового договору з іншим юристом , оскільки укладення такого договору передбачено чинним законодавством (стаття 60-2 КЗпП України) і на його укладення був наданий відповідний дозвіл Мурованською сільрадою.

Аргументи про ізоляцію суди визнали недостатньо обґрунтованими.

У грудні 2024 року через представника позивачка подала касаційну скаргу.

Верховний Суд, розглядаючи скаргу, наголосив, що юрисдикція визначається суб'єктним складом, предметом спору та характером правовідносин. Служба в органах місцевого самоврядування – вид публічної служби (п. 17 ч. 1 ст. 4 КАС). Спори щодо її проходження (включно з мобінгом як формою психологічного тиску) підлягають розгляду адміністративними судами, а не загальними.

Суд також процитував прецеденти.

Зокрема, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 07 грудня 2022 року у справі № 580/3508/21 (адміністративне провадження № К/990/26876/22) зазначено, що «юрисдикція адміністративних судів поширюється не на будь-які трудові спори, а лише ті, які пов`язані з перебуванням особи на публічній службі, до якої, зокрема, віднесено службу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. […] прийняття на службу за строковим трудовим договором (контрактом) без проведення конкурсу не свідчить про набуття такою особою статусу посадової особи органу місцевого самоврядування, оскільки така служба не є діяльністю на постійній основі. Особа, прийнята на роботу за строковим трудовим договором поза межами конкурсу, не складає присягу посадових осіб місцевого самоврядування, їй не присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад посадових осіб місцевого самоврядування, також така особа не зобов`язана проходити атестацію відповідно до вимог статті 17 Закону №2493-ІІІ.[…] позивач, виконуючи повноваження начальника юридичного відділу Будищенської сільської ради, не проходив публічну службу в сільській раді, що згідно зі статтею 19 КАС України є необхідною ознакою для віднесення справи до юрисдикції адміністративних судів».

Згідно з частиною п`ятою статті 21 КАС України вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб`єктів публічно-правових відносин, або вимоги про витребування майна, вилученого на підставі рішення суб`єкта владних повноважень, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. Інакше такі вимоги вирішуються судами за правилами цивільного або господарського судочинства.

У постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 14 вересня 2023 року у справі № 453/687/21 (провадження № 61-9435св23) зазначено, що: «апеляційним судом встановлено, що ОСОБА_1 перебувала на посаді секретаря Гребенівської сільської ради Сколівського району Львівської області, тобто проходила службу в органі місцевого самоврядування, що в силу зазначених норм права є видом публічної служби. Управлінські дії суб`єкта владних повноважень можуть бути спрямовані на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав фізичної особи. Проте не кожен спір, який виникає у зв`язку з такими управлінськими діями, може розглядатися за правилами цивільного судочинства. Для розгляду деяких з таких спорів, зокрема щодо проходження публічної служби та звільнення з неї, КАС України встановлює юрисдикцію адміністративних судів. Оскільки вимога позивачки про стягнення заборгованості із заробітної плати є пов`язаною з проходженням нею служби в органі місцевого самоврядування, тобто у зв`язку з проходженням публічної служби та звільненням з цієї служби, така вимога має розглядатися за правилами адміністративного судочинства, зокрема і тоді, коли вона заявлена окремо від вимоги про поновлення на публічній службі. Аналогічний за змістом висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 17 жовтня 2018 року у справі № 661/3699/16-ц та постановах Верховного Суду від 13 листопада 2019 року у справі № 367/6581/16-ц та від 08 липня 2021 року у справі № 400/1885/19».

Тож рішення нижчих судів КЦС ВС скасував, а провадження закрив.

Отже, спори щодо мобінгу на публічній службі розглядаються в порядку адміністративного судочинства.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.