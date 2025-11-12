Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда 22 октября 2025 года вынес постановление по делу № 463/7626/23, которым частично удовлетворил кассационную жалобу работницы Мурованскоогоо сельсовета Львовской области.

КГС ВС решил, что жалоба на факты моббинга (травли) от главы сельскоого совета не подлежит рассмотрению в гражданском процессе, а должна рассматриваться по правилам административного судопроизводства.

Истец работает руководителем юридического отдела Мурованской сельской рады территориальной громады Львовского района Львовской области.

За весь период своей трудовой деятельности должным образом выполняла служебные обязанности, соблюдала правила внутреннего трудового распорядка, не привлекалась к дисциплинарной ответственности, постоянно повышала свой профессиональный уровень, была руководителем юридической практики и неоднократно награждалась различными грамотами за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

Однако, начиная с февраля 2023 года сельский голова без каких-либо причин прекратил начислять ей надбавку к должностному окладу за высокие достижения в труде и уменьшил размер ежемесячной премии, а с июня по август 2023 года ее месячная заработная плата после осуществления всех отчислений составляла 8 500 грн.

Также сельский голова ограничил ее в выполнении служебных обязательств, отстранил от выполнения договорной работы, с января по июль 2023 года лишил доступа к системе внутреннего документооборота, несмотря на ее должность, заключил трудовой договор на выполнение обязанностей юриста с частным лицом, устроил с ней конфликт и причинил ей легкие телесные повреждения, организовал обыск в личном кабинете, единственную из всего коллектива не пригласил на собрание по поводу Дня Независимости Украины.

Все эти действия в совокупности она считала моббингом в отношении себя.

Истец просила суд

признать факт моббинга,

обязать главу Мурованскоого сельсовета устранить (без дальнейшего прекращения с работником трудовой деятельности на период рассмотрения производства по делу) моббинг (травлю) при выполнении служебных обязанностей руководителя юридического отдела Мурованскоого сельсовета;

обязать Мурованский сельсовет произвести перерасчет заработной платы и провести ее выплату с учетом ранее проведенных выплат заработной платы;

взыскать солидарно с ответчиков Мурованскоого сельсовета и главы Мурованскоого сельсовета за совершение моббинга (травли) при выполнении служебных обязаннотей руководителя юридического отдела Мурованского сельсовета моральный вред.

Суд первой инстанции и апелляционный суд отказали в удовлетворении исковых требований, мотивируя отсутствием доказательств систематического умышленного давления.

Судьи отметили, что решения о премиях и надбавках относятся к дискреционным полномочиям руководителя (согласно Постановлению КМУ № 268 от 9 марта 2006 года «Про упорядочение структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов» ), и соответствующее решение руководителя по этому вопросу, даже если с ним не согласен работник, не может считаться моббингом, что согласуется с предписаниями части третьей статьи 2-2 КЗоТ Украины.

Суды также указали, что не может быть признаком моббинга факт заключения трудового договора с другим юристом, поскольку заключение такого договора предусмотрено действующим законодательством (статья 60-2 КЗоТ Украины) и на его заключение был предоставлен соответствующее разрешение Мурованского сельсовета.

Аргументы об изоляции признали недостаточно обоснованными.

В декабре 2024 года через представителя истец подал кассационную жалобу.

Верховный Суд, рассматривая жалобу, подчеркнул, что юрисдикция определяется субъектным составом, предметом спора и характером правоотношений. Служба в органах местного самоуправления – вид публичной службы (п. 17 ч. 1 ст. 4 КАС). Споры относительно ее прохождения (включая моббинг как форму психологического давления) подлежат рассмотрению административными судами, а не общими.

Суд также процитировал прецеденты.

В частности, в постановлении Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда от 07 декабря 2022 года по делу № 580/3508/21 (административное производство № К/990/26876/22) указано, что «юрисдикция административных судов распространяется не на любые трудовые споры, а лишь на те, которые связаны с пребыванием лица на публичной службе, к которой, в частности, отнесена служба в органах государственной власти и органах местного самоуправления. […] принятие на службу по срочному трудовому договору (контракту) без проведения конкурса не свидетельствует о приобретении таким лицом статуса должностного лица органа местного самоуправления, поскольку такая служба не является деятельностью на постоянной основе. Лицо, принятое на работу по срочному трудовому договору вне рамок конкурса, не приносит присягу должностных лиц местного самоуправления, ему не присваивается ранг в пределах соответствующей категории должностей должностных лиц местного самоуправления, также такое лицо не обязано проходить аттестацию в соответствии с требованиями статьи 17 Закона №2493-ІІІ.[…] истец, выполняя полномочия начальника юридического отдела Будищенскоого сельского совета, не проходил публичную службу в сельском совете, что согласно статье 19 КАС Украины является необходимым признаком для отнесения дела к юрисдикции административных судов».

Согласно части пятой статьи 21 КАС Украины требования об возмещении вреда, причиненного противоправными решениями, действиями или бездеятельностью субъекта властных полномочий или иным нарушением прав, свобод и интересов субъектов публично-правовых отношений, или требования об истребовании имущества, изъятого на основании решения субъекта властных полномочий, рассматриваются административным судом, если они заявлены в одном производстве с требованием решить публично-правовой спор. Иначе такие требования решаются судами по правилам гражданского или хозяйственного судопроизводства.

В постановлении Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 14 сентября 2023 года по делу № 453/687/21 (производство № 61-9435св23) указано, что: «апелляционным судом установлено, что ОСОБА_1 находилась на должности секретаря Гребеновскоого сельского совета Сколевского района Львовской области, то есть проходила службу в органе местного самоуправления, что в силу указанных норм права является видом публичной службы. Управленческие действия субъекта властных полномочий могут быть направлены на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав физического лица. Однако не каждый спор, который возникает в связи с такими управленческими действиями, может рассматриваться по правилам гражданского судопроизводства. Для рассмотрения некоторых из таких споров, в частности относительно прохождения публичной службы и увольнения с нее, КАС Украины устанавливает юрисдикцию административных судов. Поскольку требование истицы о взыскании задолженности по заработной плате связано с прохождением ею службы в органе местного самоуправления, то есть в связи с прохождением публичной службы и увольнением с этой службы, такое требование должно рассматриваться по правилам административного судопроизводства, в частности и тогда, когда оно заявлено отдельно от требования о восстановлении на публичной службе. Аналогичный по содержанию вывод изложен в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 17 октября 2018 года по делу № 661/3699/16-ц и постановлениях Верховного Суда от 13 ноября 2019 года по делу № 367/6581/16-ц и от 08 июля 2021 года по делу № 400/1885/19».

Поэтому решение нижестоящих судов КГС ВС отменил, а производство закрыл.

То есть, споры относительно моббинга на публичной службе рассматриваются в порядке административного судопроизводства.

Автор: Тарас Лученко

