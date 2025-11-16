Коли військовозобов’язані повинні самостійно оновлювати свої особисті дані у ТЦК – подробиці

Якщо дані не оновлюються, військовозобов’язані ризикують отримати штраф чи адміністративне покарання.

Чернігівський обласний ТЦК та СП нагадав, що військовозобов’язані, призовники та резервісти зобов’язані самостійно оновлювати свої особисті дані в ТЦК. Своєчасне повідомлення про зміни місця проживання, сімейного стану, освіти, стану здоров’я чи інших відомостей забезпечує точний військовий облік.

Точний облік сприяє ефективній мобілізації, чіткому плануванню оборони, справедливому розподілу обов’язків і захисту громадян. Якщо дані не оновлюються, виникають проблеми: військовозобов’язаних не можуть знайти за старими адресами, порушується логістика мобілізаційних заходів, а особа ризикує отримати штраф чи адміністративне покарання.

Оновлення даних є особистою відповідальністю кожного громадянина. У разі зміни прізвища, місця проживання, сімейного стану, роботи, освіти чи інших відомостей необхідно протягом семи днів звернутися до районного (міського) ТЦК та СП із паспортом і військово-обліковими документами.

Важливі уточнення:

Громадяни, які переїхали, мають особисто з’явитися до ТЦК за новою адресою.

Якщо в населеному пункті немає ТЦК, потрібно звернутися до центру, який відповідає за облік на цій території.

Особи з тимчасово окупованих територій беруться на облік після оформлення статусу ВПО.

Жінки можуть добровільно стати на облік за Наказом МОУ №313, якщо мають спеціальність, споріднену з військовою.

