  1. В Україні

Коли військовозобов’язані повинні самостійно оновлювати свої особисті дані у ТЦК – подробиці

12:05, 16 листопада 2025
Якщо дані не оновлюються, військовозобов’язані ризикують отримати штраф чи адміністративне покарання.
Коли військовозобов’язані повинні самостійно оновлювати свої особисті дані у ТЦК – подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чернігівський обласний ТЦК та СП нагадав, що військовозобов’язані, призовники та резервісти зобов’язані самостійно оновлювати свої особисті дані в ТЦК. Своєчасне повідомлення про зміни місця проживання, сімейного стану, освіти, стану здоров’я чи інших відомостей забезпечує точний військовий облік.

Точний облік сприяє ефективній мобілізації, чіткому плануванню оборони, справедливому розподілу обов’язків і захисту громадян. Якщо дані не оновлюються, виникають проблеми: військовозобов’язаних не можуть знайти за старими адресами, порушується логістика мобілізаційних заходів, а особа ризикує отримати штраф чи адміністративне покарання.

Оновлення даних є особистою відповідальністю кожного громадянина. У разі зміни прізвища, місця проживання, сімейного стану, роботи, освіти чи інших відомостей необхідно протягом семи днів звернутися до районного (міського) ТЦК та СП із паспортом і військово-обліковими документами.

Важливі уточнення:

  • Громадяни, які переїхали, мають особисто з’явитися до ТЦК за новою адресою.
  • Якщо в населеному пункті немає ТЦК, потрібно звернутися до центру, який відповідає за облік на цій території.
  • Особи з тимчасово окупованих територій беруться на облік після оформлення статусу ВПО.
  • Жінки можуть добровільно стати на облік за Наказом МОУ №313, якщо мають спеціальність, споріднену з військовою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

У Раді пропонують спростити вступ ветеранів війни до Національної поліції

В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується змінити порядок відбору кандидатів на службу в Національну поліцію.

Відшкодування моральної шкоди, що виникла внаслідок повітряних тривог: на що звернув увагу КЦС ВС

Тривоги, бомбардування та походи в укриття є підставою для відшкодування моральної шкоди.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]