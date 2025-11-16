  1. В Украине

Когда военнообязанные должны самостоятельно обновлять свои личные данные в ТЦК – подробности

12:05, 16 ноября 2025
Если данные не обновляются, военнообязанные рискуют получить штраф или административное наказание.
Черниговский областной ТЦК и СП напомнил, что военнообязанные, призывники и резервисты обязаны самостоятельно обновлять свои личные данные в ТЦК. Своевременное уведомление об изменениях места жительства, семейного положения, образования, состояния здоровья или других сведений обеспечивает точный воинский учет.

Точный учет способствует эффективной мобилизации, четкому планированию обороны, справедливому распределению обязанностей и защите граждан. Если данные не обновляются, возникают проблемы: военнообязанных не могут найти по старым адресам, нарушается логистика мобилизационных мероприятий, а лицо рискует получить штраф или административное наказание.

Обновление данных является личной ответственностью каждого гражданина. В случае изменения фамилии, места жительства, семейного положения, работы, образования или других сведений необходимо в течение семи дней обратиться в районный (городской) ТЦК и СП с паспортом и военно-учетными документами.

Важные уточнения:

  • Граждане, которые переехали, должны лично явиться в ТЦК по новому адресу.
  • Если в населенном пункте нет ТЦК, нужно обратиться в центр, который отвечает за учет на этой территории.
  • Лица с временно оккупированных территорий берутся на учет после оформления статуса ВПЛ.
  • Женщины могут добровольно встать на учет по Приказу МОУ №313, если имеют специальность, родственную военной.

штраф / штрафы ТЦК

