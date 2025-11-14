«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

«Батальйон» з офісу і принтера

У 2023 році в центрі міста Кропивницький (колишній Кіровоград) відкрився офіс громадської організації «МАН». На фасаді будівлі красувався логотип, а всім бажаючим видавали посвідчення з назвою начебто іноземного добровольчого батальйону «Туран». Зовні все виглядало солідно: пластикові картки, шеврони, довідки з печатками. Насправді ж за цією патріотичною обгорткою ховалася злочинна схема, побудована на страху перед мобілізацією.

Організатор цієї схеми – місцевий мешканець, який добре розумів протиправний характер своїх дій. Він створив цілу систему, щоб переконати військовозобов’язаних у захисті від призову на військову службу. Для цього клієнтам пропонувалося: вступити до ГО «МАН», сплатити членський внесок, а також пройти короткий «інструктаж» про те, як поводитися у разі зустрічі з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Суми членських внесків коливалися від 20 тисяч до 80 тисяч грн, залежно від платоспроможності клієнтів. За ці гроші ошукані молоді люди отримували відчуття безпеки – ілюзію, що вони більше не підлягають мобілізації. Деяким навіть пропонували придбати військовий одяг для більшої переконливості.

У судових матеріалах описані сумні історії ошуканих чоловіків, які повірили в цю дивну легенду. Один мешканець Кропивницького у грудні 2023 року віддав 40 тисяч грн, щоб отримати захист від мобілізації. Йому урочисто видали пластикове посвідчення, два шеврони та довідку з печаткою, що нібито підтверджувала його участь у так званому «відділі підтримки миру та безпеки». Ще один довірливий молодик вчинив аналогічно – також заплатив 40 тисяч грн. заради атрибутики і відчуття волонтерства.

На жаль, такі випадки були не поодинокими. Місцеві жителі платили за ілюзію захисту і вірили, що батальйон «Туран» дійсно існує. Для багатьох це ставало способом уникнути мобілізації саме в той час, коли страх і невпевненість уже досягли піку. Проте, як показали слідчі дії, реальність виявилася зовсім іншою.

Ілюзія безпеки

Деталі справи виявили чітку структуру злочинної групи. Організатор чітко розподілив ролі: хтось займався пошуком нових клієнтів, хтось виготовленням пластикових посвідчень, шевронів та довідок, інші збирали гроші за членство і координували свої дії. Особливо резонансним став факт участі у схемі ветерана війни, учасника бойових дій – він отримав посаду секретаря організації та допомагав у створенні ілюзії захисту від мобілізації. На жаль, реальний досвід війни не став для нього моральним бар’єром: ветеран фактично допомагав іншим ухилятися від служби за гроші.

Відчуття безпеки у клієнтів тривало до тих пір, коли цією організацією зацікавилися правоохоронні органи. 27 лютого 2024 року провели обшуки в офісі ГО «МАН». Там було виявлено численні фальшиві посвідчення, шеврони, довідки та списки усіх членів батальйону «Туран». Слідчі встановили, що учасники схеми діяли системно: організували незаконний прибуток через обман людей, а також перешкоджали законній діяльності Збройних Сил України.

Організатори «МАН» називали себе волонтерами. Вони використовували мову героїв: говорили про підтримку оборони, гуманітарну діяльність. Але за цією риторикою стояла банальна нажива. Коли в країні кожен день хтось гине на фронті, продавати фальшиві документи – моральна зрада. Такі дії підривають довіру до справжніх волонтерів і до самої армії.

«Разом з тим, членство в ГО «МАН», наявність посвідчень, шевронів, не надавало військовозобов`язаним особам статусу військовослужбовця, не звільняло від призову на військову службу, а лише створювало під час проведення мобілізаційних заходів хибне уявлення приналежності військовозобов`язаного до військового підрозділу та особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Тобто представникам Збройних Сил України та інших військових формувань повідомлялися завідомо неправдиві відомості, які вводили їх в оману», – зазначив Кіровський районний суд міста Кропивницький.

Описаний епізод яскраво демонструє, як війна створює умови для шахрайства: жадоба до наживи і прагнення уникнути небезпеки перетворюються на досить прибутковий бізнес. Під виглядом допомоги державі формували фальшиву «бронь», яка не мала юридичної сили.

Справа – не лише в грошах

Розглянувши справу № 404/5866/24, суд виніс досить суворий вирок. Організатора злочинної групи визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України) та засуджено до п’яти років позбавлення волі. Його співучасник, ветеран війни, визнав провину та співпрацював зі слідством, тому був звільнений від відбування покарання з випробувальним строком на три роки.

Ця справа не лише про гроші та кримінал. Вона – про довіру і моральні дилеми. Страх під час мобілізації стає товаром, а довіра – валютою, яку можна легко знецінити. І ті, хто приходили в офіс ГО «МАН» за пластиковим посвідченням, купували ілюзію безпеки, яка фактично стала пасткою. Тепер вони можуть опинитися поруч із реальними військовими – але вже як фігуранти кримінальної справи. Війна вчить, хто є хто, і водночас показує: обман стає злочином, а мовчання – співучастю.

Суд у цьому випадку обрав збалансовану позицію – суворе покарання для організатора і шанс на виправлення для того, хто розкаявся. Але головний урок – не юридичний, а моральний: навіть у найважчі часи не можна грати зі страхом і совістю. При цьому відкритим залишилось питання: хто винен більше – той, хто продає, чи той, хто купує? Очевидно, відповідальність – на обох. Бо війна не дає права купувати спокій за гроші. «Бронь», яку друкували на принтері, стала символом моральної деградації частини суспільства. І водночас – доказом того, що держава не заплющує очі на такі злочини навіть у часи війни.

На даний момент організатор схеми вже відбуває п’ятирічний строк. Ветеран – під наглядом протягом трьох років. Але справжній вирок цій історії має винести суспільство. Бо довіру, втрачено через фальш, не повернеш жодним вироком. У воєнний час, коли Україна бореться за виживання, будь-яка схема уникнення від мобілізації – це постріл у спину тим, хто воює на фронті. І справа ГО «МАН» – чергове нагадування, що справжня броня – не в пластиковій картці, а в чесності перед собою і своїм народом.

