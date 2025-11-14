«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Батальон» из офиса и принтера

В 2023 году в центре города Кропивницкий (бывший Кировоград) открылся офис общественной организации «МАН». На фасаде здания красовался логотип, а всем желающим выдавали удостоверения с названием якобы иностранного добровольческого батальона «Туран». Снаружи всё выглядело солидно: пластиковые карточки, шевроны, справки с печатями. На самом же деле за этой патриотической обёрткой скрывалась преступная схема, построенная на страхе перед мобилизацией.

Организатор этой схемы – местный житель, который хорошо понимал противоправный характер своих действий. Он создал целую систему, чтобы убедить военнообязанных в защите от призыва на военную службу. Для этого клиентам предлагалось вступить в ОО «МАН», заплатить членский взнос, а также пройти короткий «инструктаж» о том, как вести себя в случае встречи с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Суммы членских взносов колебались от 20 тысяч до 80 тысяч грн, в зависимости от платежеспособности клиентов. За эти деньги обманутые молодые люди получали чувство безопасности – иллюзию, что они больше не подлежат мобилизации. Некоторым даже предлагали приобрести военную одежду для большей убедительности.

В судебных материалах описаны печальные истории обманутых мужчин, которые поверили в эту странную легенду. Один житель Кропивницкого в декабре 2023 года отдал 40 тысяч грн, чтобы получить «защиту» от мобилизации. Ему торжественно выдали пластиковое удостоверение, два шеврона и справку с печатью, якобы подтверждавшую его участие в так называемом «отделе поддержки мира и безопасности». Ещё один доверчивый молодой человек поступил аналогично – тоже заплатил 40 тысяч грн ради атрибутики и чувства волонтёрства.

К сожалению, такие случаи были не единичными. Местные жители платили за иллюзию защиты и верили, что батальон «Туран» действительно существует. Для многих это становилось способом избежать мобилизации именно в то время, когда страх и неуверенность уже достигли пика. Однако, как показали следственные действия, реальность оказалась совсем другой.

Иллюзия безопасности

Детали дела выявили чёткую структуру преступной группы. Организатор точно распределил роли: кто-то занимался поиском новых клиентов, кто-то изготовлением пластиковых удостоверений, шевронов и справок, другие собирали деньги за членство и координировали свои действия. Особенно резонансным стал факт участия в схеме ветерана войны, участника боевых действий – он получил должность секретаря организации и помогал в создании иллюзии защиты от мобилизации. К сожалению, реальный опыт войны не стал для него моральным барьером: ветеран фактически помогал другим уклоняться от службы за деньги.

Чувство безопасности у клиентов продолжалось до тех пор, пока этой организацией не заинтересовались правоохранительные органы. 27 февраля 2024 года провели обыски в офисе ГО «МАН». Там было обнаружено множество фальшивых удостоверений, шевронов, справок и списков всех членов батальона «Туран». Следователи установили, что участники схемы действовали системно: организовали незаконную прибыль через обман людей, а также препятствовали законной деятельности Вооружённых Сил Украины.

Организаторы «МАН» называли себя волонтёрами. Они пользовались языком героев: говорили о поддержке обороны, гуманитарной деятельности. Но за этой риторикой стояла банальная нажива. Когда в стране каждый день кто-то погибает на фронте, продавать фальшивые документы – моральное предательство. Такие действия подрывают доверие к настоящим волонтёрам и к самой армии.

«При этом членство в ГО «МАН», наличие удостоверений, шевронов не предоставляло военнообязанным лицам статус военнослужащего, не освобождало от призыва на военную службу, а лишь создавалo во время проведения мобилизационных мероприятий ложное представление о принадлежности военнообязанного к воинскому подразделению и о лице, которое не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. То есть представителям Вооружённых Сил Украины и других военных формирований сообщались заведомо ложные сведения, вводившие их в заблуждение», – отметил Кировский районный суд города Кропивницкий.

Описанный эпизод ярко демонстрирует, как война создаёт условия для мошенничества: жажда наживы и стремление избежать опасности превращаются в довольно прибыльный бизнес. Под видом помощи государству формировалась фальшивая «броня», не имевшая юридической силы.

Дело – не только в деньгах

Рассмотрев дело № 404/5866/24, суд вынес достаточно суровый приговор. Организатор преступной группы признан виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ (по ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) и осуждён на пять лет лишения свободы. Его соучастник, ветеран войны, признал вину и сотрудничал со следствием, поэтому был освобождён от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

Это дело не только о деньгах и преступлении. Оно – о доверии и моральных дилеммах. Страх во время мобилизации становится товаром, а доверие – валютой, которую можно легко обесценить. И те, кто приходили в офис ОО «МАН» за пластиковым удостоверением, покупали иллюзию безопасности, которая фактически стала ловушкой. Теперь они могут оказаться рядом с настоящими военными – но уже как фигуранты уголовного дела. Война учит, кто есть кто, и одновременно показывает: обман становится преступлением, а молчание – соучастием.

Суд в этом случае выбрал сбалансированную позицию – строгое наказание для организатора и шанс на исправление для того, кто раскаялся. Но главный урок – не юридический, а моральный: даже в самые тяжёлые времена нельзя играть со страхом и совестью. При этом остаётся открытым вопрос: кто виноват больше – тот, кто продаёт, или тот, кто покупает? Очевидно, ответственность – на обоих. Ведь война не даёт права покупать спокойствие за деньги. «Броня», напечатанная на принтере, стала символом моральной деградации части общества. И одновременно – доказательством того, что государство не закрывает глаза на такие преступления даже во время войны.

На данный момент организатор схемы уже отбывает пятилетний срок. Ветеран – под надзором в течение трёх лет. Но настоящий приговор этой истории должно вынести общество. Потому что доверие, утраченноe из-за фальши, не вернуть никаким приговором. В военное время, когда Украина борется за выживание, любая схема уклонения от мобилизации – это выстрел в спину тем, кто воюет на фронте. И дело ОО «МАН» – очередное напоминание о том, что настоящая броня – не в пластиковой карточке, а в честности перед собой и своим народом.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.