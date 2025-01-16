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Скасувати граничні строки розслідування пропонується не лише для корупційних злочинів — Рада приступила до розгляду змін до КПК

13:01, 16 січня 2025
Латати діри у досудовому розслідуванні і покривати незаконні дії чи бездіяльність слідчого чи детектива і прокурора шляхом виключення із КПК норми, яка є логічним наслідком у вигляді закриття кримінального провадження, нелогічно і абсурдно — Ігор Фріс.
Скасувати граничні строки розслідування пропонується не лише для корупційних злочинів — Рада приступила до розгляду змін до КПК
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Верховна Рада 16 січня розгляне законопроекти, якими пропонується внести зміни до КПК і скасувати таку підставу для закриття кримінального провадження, як сплив строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Також пропонується, аби прокурори без суддів вирішували, на який строк продовжити розслідування кримінальних справ.

У тому чи іншому вигляді ця пропозиція викладена у законопроектах 12367 (ініціатор Кабмін) та альтернативних йому 12367-1, 12367-2, 12367-3 (законопроекти депутатів, один з яких підтримали в НАБУ і САП).

Наразі депутати вже почали розгляд питання про включення цих законопроектів до порядку денного. Втім, після того, як законопроект 12367 не було включено до порядку денного, було оголошено перерву, а згодом пролунала повітряна тривога, тож наразі депутати ще не повернулися до розгляду питання.

Тим часом, міністр юстиції Ольга Стефанішина закликала проголосувати за законопроект Кабміну 12367, а деякі депутати пояснили свою позицію.

Зокрема, член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс зазначив, що питання дотримання строків досудового розслідування – це питання належної організації досудового розслідування з боку слідчого і належного контролю з боку прокурора.

«Обвинувальний акт відповідно до ч. 4 ст. 110 КПК України є процесуальним рішенням, а отже, він повинен бути складений у наявні строки досудового розслідування (вимоги ст.ст.113, 116 КПК України).

Закінчення строків досудового розслідування є юридичним фактом, який виключає подальшу можливість проведення слідчих (розшукових) дій. Це прямо передбачено частиною восьмою статті 223 КПК України.

Так само КПК України у статті 294 передбачає, що строк досудового розслідування поновленню не підлягає.

Латати діри у досудовому розслідуванні і покривати незаконні дії чи бездіяльність слідчого (детектива) і прокурора шляхом виключення із КПК України норми, яка є логічним наслідком у вигляді закриття кримінального провадження, нелогічно і абсурдно.

Це моя позиція.

І ще.

Ці норми, які скасовуть граничні строки розслідування не лише для кримінальних корупційних правопорушень.

Ці норми для всього КПК» - підкреслив він.

Нагадаємо, що Федерація роботодавців України, Асоціація Підприємців-ветеранів АТО, Спілка українських підприємців, Спілка Diia.City United, Маніфест 42, Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України, Український союз промисловців і підприємців, Міжнародна бізнес-спільнота Board, Торгово-промислова палата України оприлюднили спільну заяву щодо законопроектів 12367 та альтернативних йому 12367-1, 12367-2, 12367-3.

За їх словами, ці зміни створюють ризики порушення принципу презумпції невинуватості, принципу змагальності сторін та покладення тягаря доведення на сторону захисту, що суттєво впливає на бізнес-середовище України.

«Таким чином запропоновані зміни вносять ще більшу невизначеність в рамках кримінальних проваджень, паралізації та блокування його господарської і комерційної діяльності через слідчі дії і затягування строків. Також такі зміни можуть створити додаткові важелі впливу на підприємців та потенційний тиск на бізнес, а також створити підстави для свавілля правоохоронних органів» - зазначено у заяві.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України корупція КПК злочин досудове розслідування

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Скасувати граничні строки розслідування пропонується не лише для корупційних злочинів — Рада приступила до розгляду змін до КПК

Латати діри у досудовому розслідуванні і покривати незаконні дії чи бездіяльність слідчого чи детектива і прокурора шляхом виключення із КПК норми, яка є логічним наслідком у вигляді закриття кримінального провадження, нелогічно і абсурдно — Ігор Фріс.

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