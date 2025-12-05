Зеленський вивів Андрія Єрмака зі складу РНБО і Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент підписав укази про виведення Єрмака зі складу Ставки і РНБО.

Президент Володимир Зеленський вивів Андрія Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це йдеться у відповідних указах Глави держави.

Указ №902/2025 вносить зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача та передбачає виведення Андрія Єрмака з її персонального складу.

Указ №901/2025 змінює склад Ради національної безпеки і оборони України, також виключивши Єрмака зі списку її членів.

Документи набирають чинності з дня опублікування.

Раніше Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.

