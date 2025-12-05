Президент подписал указы о выведении Ермака из состава Ставки и СНБО.

Президент Владимир Зеленский вывел Андрея Ермака из состава СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом говорится в соответствующих указах Главы государства.

Указ №902/2025 вносит изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего и предусматривает выведение Андрея Ермака из её персонального состава.

Указ №901/2025 изменяет состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, также исключив Ермака из списка её членов.

Документы вступают в силу со дня опубликования.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака от должности руководителя Офиса Президента.

