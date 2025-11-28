Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента
18:04, 28 листопада 2025
Єрмак написав заяву про відставку.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента. Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.
Нагадаємо, Зеленський у зверненні розповів, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Також він анонсував перезавантаження Офісу Президента.
