Єрмак написав заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента. Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.

Нагадаємо, Зеленський у зверненні розповів, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Також він анонсував перезавантаження Офісу Президента.

