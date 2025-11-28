Ермак написал заявление об отставке.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Напомним, Зеленский в обращении рассказал, что Андрей Ермак написал заявление об отставке. Также он анонсировал перезагрузку Офиса Президента.

