Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента
18:04, 28 ноября 2025
Ермак написал заявление об отставке.
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Напомним, Зеленский в обращении рассказал, что Андрей Ермак написал заявление об отставке. Также он анонсировал перезагрузку Офиса Президента.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.