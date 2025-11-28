  1. В Украине

Андрей Ермак написал заявление об отставке — Зеленский

17:31, 28 ноября 2025
Президент сообщил о перезагрузке ОП и консультациях по поводу нового руководителя.
Андрей Ермак написал заявление об отставке — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.

«Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что завтра проведет консультации с возможными кандидатами на должность нового руководителя Офиса.

Он также сообщил, что скоро состоятся переговоры, где Украину будут представлять начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и разведка.

«И когда у нас у всех есть такой внешний вызов, война, мы должны быть сильными внутри», — подытожил Зеленский.

