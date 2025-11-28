  1. В Україні

Андрій Єрмак написав заяву про відставку — Зеленський

17:31, 28 листопада 2025
Президент повідомив про перезавантаження ОП та консультації щодо нового керівника.
Андрій Єрмак написав заяву про відставку — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

«Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що завтра проведе консультації з можливими кандидатами на посаду нового керівника Офісу.

Він також повідомив, що скоро відбудуться перемовини, де Україну представлятимуть начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та розвідка.

«І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик, війна, ми маємо всередині бути міцними», — підсумував Зеленський.

відставка Володимир Зеленський офіс президента Андрій Єрмак

