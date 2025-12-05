Понад 7 мільйонів українців отримують мізерні виплати — Гетманцев розкритикував пенсійну політику в бюджеті-2026

За словами депутата, попри ухвалення бюджету, пенсійна система залишається у критичному стані.

Народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко розкритикував ухвалений парламентом Державний бюджет на 2026 рік, назвавши його таким, що демонструє старі проблеми та не вирішує питання підвищення пенсій.

За словами депутата, попри ухвалення бюджету, пенсійна система залишається у критичному стані.

Гетманцев заявив, що несправедливий розподіл ЄСВ зберігається: частину коштів, які повинні йти на пенсії звичайним громадянам, планують витрачати на фінансування спеціальних пенсій, покриття дефіциту бюджету та підтримку бізнесу.

За офіційними даними, які навів депутат, понад 400 тисяч українців отримують пенсію нижчу від прожиткового мінімуму, а понад 7 мільйонів — виплати, які вдвічі або навіть утричі менші за необхідний рівень для нормального життя.

І хоча парламент та уряд погодилися на перегляд системи спеціальних пенсій, зокрема правил їх нарахування та індексації, ще потрібно оцінити, чи це приведе до реальних змін, каже Гетманцев.

