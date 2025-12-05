Более 7 миллионов украинцев получают мизерные выплаты — Гетманцев раскритиковал пенсионную политику в бюджете-2026

По словам депутата, несмотря на утверждение бюджета, пенсионная система остаётся в критическом состоянии.

Народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев резко раскритиковал принятый парламентом Государственный бюджет на 2026 год, назвав его таким, что демонстрирует старые проблемы и не решает вопрос повышения пенсий.

Гетманцев заявил, что несправедливое распределение ЕСВ сохраняется: часть средств, которые должны идти на пенсии обычным гражданам, планируют тратить на финансирование специальных пенсий, покрытие дефицита бюджета и поддержку бизнеса.

По официальным данным, приведённым депутатом, более 400 тысяч украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума, а более 7 миллионов — выплаты, которые вдвое или даже втрое меньше необходимого уровня для нормальной жизни.

И хотя парламент и правительство согласились на пересмотр системы специальных пенсий, в частности правил их начисления и индексации, ещё предстоит оценить, приведёт ли это к реальным изменениям, отмечает Гетманцев.

