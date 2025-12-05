  1. В Україні

З якого моменту іноземець визнається біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні — роз’яснення

22:36, 5 грудня 2025
Посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається строком на п'ять років.
Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, з якого моменту іноземець визнається біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні та отримує відповідний документ.

Іноземець або особа без громадянства визнаються біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, та вважаються такими,  які постійно проживають в Україні з моменту прийняття рішення про визнання їх біженцями або які безстроково на законних підставах перебувають на території України.

Рішення ДМС України надсилається протягом трьох робочих днів з дня його прийняття разом з особовою справою заявника до територіального  органу ДМС, який розглядав заяву.

Орган міграційної служби протягом п`ятнадцяти робочих днів з дня прийняття рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, оформлює та  видає кожній особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. У разі якщо видача посвідчення необхідна для реалізації неповнолітньою особою, зазначеною у частині дванадцятій статті 10 Закону, своїх прав на освіту, лікування тощо, за клопотанням батьків чи законних представників, погодженим з навчальним чи лікувальним закладом тощо, такій особі може бути, як виняток,  оформлено та видано посвідчення після досягнення нею чотирнадцяти річного віку.

Посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається строком на п'ять років.

Під час перереєстрації біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, строк дії посвідчення продовжується.

