С какого момента иностранец признается беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите в Украине — разъяснение

22:36, 5 декабря 2025
Удостоверение беженца или удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, выдается сроком на пять лет.
Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, с какого момента иностранец признается беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите в Украине, и получает соответствующий документ.

Иностранец или лицо без гражданства признаются беженцем в Украине или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, и считаются такими, которые постоянно проживают в Украине с момента принятия решения о признании их беженцами, либо которые бессрочно на законных основаниях пребывают на территории Украины.

Решение ГМС Украины направляется в течение трех рабочих дней со дня его принятия вместе с личным делом заявителя в территориальный орган ГМС, который рассматривал заявление.

Орган миграционной службы в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, оформляет и выдает каждому лицу, достигшему шестнадцатилетнего возраста, удостоверение беженца или удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите. В случае если выдача удостоверения необходима для реализации несовершеннолетним, указанным в части двенадцатой статьи 10 Закона, своих прав на образование, лечение и т.п., по ходатайству родителей или законных представителей, согласованному с учебным или лечебным заведением и т.п., такому лицу может быть, как исключение, оформлено и выдано удостоверение после достижения им четырнадцатилетнего возраста.

Удостоверение беженца или удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, выдается сроком на пять лет.

Во время перерегистрации беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, срок действия удостоверения продлевается.

миграционная служба Госмиграционная служба

