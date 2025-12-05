  1. В Україні

Якщо людина має декілька державних нагород — як визначають розмір виплати

20:44, 5 грудня 2025
Уряд визначив порядок щомісячних виплат для осіб відзначених нагородою «Хрест бойових заслуг»
Якщо людина має декілька державних нагород — як визначають розмір виплати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів схвалив постанову Міністерства соціальної політики, якою врегульовано умови призначення та виплати щомісячної грошової підтримки особам, відзначеним нагородою Президента України «Хрест бойових заслуг».

Відтепер щомісячна виплата для нагороджених становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Станом на сьогодні ця сума дорівнює 12 000 грн щомісяця.

Якщо людина має декілька нагород — як визначають розмір виплати

Постанова передбачає, що громадянин, який має кілька державних нагород, може отримувати лише одну щомісячну виплату — у найбільшому для себе розмірі. Зокрема:

  • орден «Золота Зірка» — 24 000 грн;
  • орден Богдана Хмельницького I–III ступенів — 16 000 грн;
  • орден «За мужність» та орден княгині Ольги I–III ступенів — 8 000 грн;
  • відзнака «Хрест бойових заслуг» — 12 000 грн.

Що передбачає постанова

Документ встановлює чіткі правила призначення допомоги, перелік необхідних документів та порядок її виплати. Це має забезпечити прозоре та своєчасне отримання державної підтримки кожним нагородженим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Усиновлення через кордони: як судове рішення в Польщі набуло сили в Україні

Український суд визнав постанову польського суду, закріпивши правовий статус малолітньої дитини.

В Україні врегулюють порядок виплати винагороди викривачам корупції: що пропонує законопроєкт 14274

У Раді пропонують оновити правила виплати винагород викривачам корупції.

У Верховному Суді проходить круглий стіл «Взаємодія судової влади та медіа» – текстова трансляція

Судді, медіа і правники обговорюють підходи до висвітлення стану здійснення правосуддя.

Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]