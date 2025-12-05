Якщо людина має декілька державних нагород — як визначають розмір виплати

Уряд визначив порядок щомісячних виплат для осіб відзначених нагородою «Хрест бойових заслуг»

Кабінет Міністрів схвалив постанову Міністерства соціальної політики, якою врегульовано умови призначення та виплати щомісячної грошової підтримки особам, відзначеним нагородою Президента України «Хрест бойових заслуг».

Відтепер щомісячна виплата для нагороджених становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Станом на сьогодні ця сума дорівнює 12 000 грн щомісяця.

Якщо людина має декілька нагород — як визначають розмір виплати

Постанова передбачає, що громадянин, який має кілька державних нагород, може отримувати лише одну щомісячну виплату — у найбільшому для себе розмірі. Зокрема:

орден «Золота Зірка» — 24 000 грн;

орден Богдана Хмельницького I–III ступенів — 16 000 грн;

орден «За мужність» та орден княгині Ольги I–III ступенів — 8 000 грн;

відзнака «Хрест бойових заслуг» — 12 000 грн.

Що передбачає постанова

Документ встановлює чіткі правила призначення допомоги, перелік необхідних документів та порядок її виплати. Це має забезпечити прозоре та своєчасне отримання державної підтримки кожним нагородженим.

