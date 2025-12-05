  1. В Украине

Если человек имеет несколько государственных наград — как определяется размер выплаты

20:44, 5 декабря 2025
Правительство определило порядок ежемесячных выплат для лиц, награжденных отличием «Крест боевых заслуг»
Если человек имеет несколько государственных наград — как определяется размер выплаты
Кабинет Министров утвердил постановление Министерства социальной политики, которым урегулированы условия назначения и выплаты ежемесячной денежной поддержки лицам, награжденным отличием Президента Украины «Крест боевых заслуг».

Отныне ежемесячная выплата для награжденных составляет 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года. По состоянию на сегодня эта сумма равна 12 000 грн ежемесячно.

Если человек имеет несколько наград — как определяется размер выплаты

Постановление предусматривает, что гражданин, имеющий несколько государственных наград, может получать только одну ежемесячную выплату — в наибольшем для себя размере. В частности:

  • орден «Золотая Звезда» — 24 000 грн;
  • орден Богдана Хмельницкого I–III степеней — 16 000 грн;
  • орден «За мужество» и орден княгини Ольги I–III степеней — 8 000 грн;
  • отличие «Крест боевых заслуг» — 12 000 грн.

Что предусматривает постановление

Документ устанавливает четкие правила назначения помощи, перечень необходимых документов и порядок ее выплаты. Это должно обеспечить прозрачное и своевременное получение государственной поддержки каждым награжденным.

