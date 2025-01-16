Отменить предельные сроки расследования предлагается не только для коррупционных преступлений — Рада приступила к рассмотрению изменений в УПК

Заделывать дыры в досудебном расследовании и покрывать незаконные действия или бездействие следователя или детектива и прокурора путем исключения из УПК нормы, являющейся логическим следствием в виде закрытия уголовного производства, нелогично и абсурдно – Игорь Фрис.

Верховная Рада 16 января рассмотрит законопроекты, которыми предлагается внести изменения в УПК и отменить такое основание для закрытия уголовного производства, как истечение сроков досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении. Также предлагается, чтобы прокуроры без судей решали, на какой срок продлить расследование уголовных дел.

В том или ином виде это предложение изложено в законопроектах 12367 (инициатор Кабмин) и альтернативных ему 12367-1, 12367-2, 12367-3 (законопроекты депутатов, один из которых поддержан в НАБУ и САП).

В настоящее время депутаты уже начали рассмотрение вопроса о включении этих законопроектов в повестку дня. Впрочем, после того, как законопроект 12367 не был включен в повестку дня, был объявлен перерыв, а затем прозвучала воздушная тревога, поэтому депутаты еще не вернулись к рассмотрению вопроса.

Между тем, министр юстиции Ольга Стефанишина призвала проголосовать за законопроект Кабмина 12367, а некоторые депутаты объяснили свою позицию.

В частности, член Комитета Верховной Рады по правовой политике Игорь Фрис отметил, что вопрос соблюдения сроков досудебного расследования – это вопрос надлежащей организации досудебного расследования со стороны следователя и надлежащего контроля со стороны прокурора.

«Обвинительный акт согласно ч. 4 ст. 110 УПК Украины является процессуальным решением, а значит, он должен быть составлен в сроки досудебного расследования (требования ст.ст.113, 116 УПК Украины).

Истечение сроков досудебного расследования является юридическим фактом, исключающим дальнейшую возможность проведения следственных (розыскных) действий. Это прямо предусмотрено частью восьмой статьи 223 УПК.

Также УПК Украины в статье 294 предусматривает, что срок досудебного расследования возобновлению не подлежит.

Заделывать дыры в досудебном расследовании и покрывать незаконные действия или бездействие следователя (детектива) и прокурора путем исключения из УПК Украины нормы, являющейся логическим следствием посредством закрытия уголовного производства, нелогично и абсурдно.

Это моя позиция.

И еще.

Эти нормы отменят предельные сроки расследования не только для уголовных коррупционных правонарушений.

Эти нормы для всего УПК», - подчеркнул он.

Напомним, что Федерация работодателей Украины, Ассоциация Предпринимателей-ветеранов АТО, Союз украинских предпринимателей, Союз Diia.City United, Манифест 42, Коалиция бизнес-сообществ за модернизацию Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Международное бизнес-сообщество Board, Торгово-промышленная палата Украины обнародовали совместное заявление относительно законопроектов 12367 и альтернативных ему 12367-1, 12367-2, 12367-3.

По их словам, эти изменения создают риски нарушения принципа презумпции невиновности, принципа состязательности сторон и возложения бремени доказывания на сторону защиты, что существенно повлияет на бизнес-среду Украины.

«Таким образом, предложенные изменения вносят еще большую неопределенность в рамках уголовных производств, парализации и блокирования его хозяйственной и коммерческой деятельности через следственные действия и затягивание сроков. Также такие изменения могут создать дополнительные рычаги влияния на предпринимателей и потенциальное давление на бизнес, а также создать основания для произвола правоохранительных органов», - говорится в заявлении.

Автор: Наталя Мамченко

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