Есть шанс закончить войну в 2025 году, Трамп может надавить на Россию — Зеленский

Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп может заставить РФ прекратить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году есть шанс закончить войну с помощью американской и европейской поддержки. Об этом он сказал в интервью польским СМИ.

Отвечая на вопрос, есть ли шансы завершить войну в этом году, украинский лидер утвердительно сказал: «Да, есть».

«Трамп очень хочет закончить войну. Это его месседжи, публичные и не публичные. Он способен надавить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай. И боится объединенную Европу.…», – сказал он.

Зеленский отметил, что Трамп может вынудить Россию прекратить войну.

«Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины, и он должен принудить Путина к дипломатии, чтобы завершить эту войну», - заявил Глава государства.

Также Президент добавил, что Трамп должен предложить Украине конкретные гарантии безопасности, которые станут полезны не только для Европы, но и будут сигналом для РФ, что украинцы смогут защитить себя и другие страны, если «Путин снова пойдет».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп может оказаться решающим в завершении войны и может помочь остановить Путина.

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