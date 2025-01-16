Є шанс закінчити війну у 2025 році, Трамп може натиснути на Росію — Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп може змусити РФ припинити війну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2025 році є шанс закінчити війну за допомогою американської та європейської підтримки. Про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи є шанси завершити війну цього року, український лідер ствердно сказав: «Так, є».

«Трамп дуже хоче закінчити війну. Це його меседжі, публічні і непублічні. Він спроможний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай. І боїться об’єднану Європу…», - сказав він.

Зеленський зазначив, що Трамп може змусити Росію припинити війну.

«Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він має примусити Путіна до дипломатії, щоб завершити цю війну», - заявив Глава держави.

Також Президент додав, що Трамп повинен запропонувати Україні конкретні гарантії безпеки, які стануть корисними не лише для Європи, а й будуть сигналом для РФ, що українці зможуть захистити себе та інші країни, якщо «Путін знову піде».

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни і може допомогти зупинити Путіна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.