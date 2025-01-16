Верховний Суд зобов'язав Миколаївську міськраду побудувати лінію сортування сміття

Позов подали через те, що міськрада не виконала цільову програму поводження з побутовими відходами, ухвалену у 2019 році.

Верховний Суд зобов’язав Миколаївську міську раду побудувати лінію сортування твердих побутових відходів відповідно до затвердженої у 2019 році цільової програми поводження з побутовими відходами. Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Вказується, що Верховний Суд підтвердив рішення П’ятого апеляційного адміністративного суду, який визнав бездіяльність Миколаївської міської ради незаконною.



Підставою для подання позову стало невиконання Миколаївською міською радою Міської цільової програми поводження з побутовими відходами, затвердженої у 2019 році. Це призвело до завершення експлуатаційного терміну існуючого полігону, який функціонує з 1972 року і вже вичерпав свої можливості у 2022 році.

Однак, попри рішення суду, міськрада подала касаційну скаргу до Верховного Суду, намагаючись уникнути виконання зобов’язань.

Але Суд зобов’язав міськраду збудувати лінію сортування твердих побутових відходів, розробити проект рекультивації існуючого полігону, створити проєкт будівництва нового полігону твердих побутових відходів.

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