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Верховный Суд обязал Николаевский горсовет построить линию сортировки мусора

15:24, 16 января 2025
Иск подали из-за того, что горсовет не выполнил целевую программу обращения с бытовыми отходами, принятую в 2019 году.
Верховный Суд обязал Николаевский горсовет построить линию сортировки мусора
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Верховный Суд обязал Николаевский городской совет построить линию сортировки твердых бытовых отходов в соответствии с утвержденной в 2019 году целевой программой обращения с бытовыми отходами. Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Указывается, что Верховный Суд подтвердил решение Пятого апелляционного административного суда, признавшего бездействие Николаевского городского совета незаконным.

Основанием для подачи иска стало невыполнение Николаевским городским советом Городской целевой программы обращения с бытовыми отходами, утвержденной в 2019 году. Это привело к завершению эксплуатационного срока существующего полигона, который функционирует с 1972 года и исчерпал свои возможности в 2022 году.

Однако, несмотря на решение суда, горсовет подал кассационную жалобу в Верховный Суд, пытаясь избежать исполнения обязательств.

В результате Суд все же обязал горсовет построить линию сортировки твердых бытовых отходов, разработать проект рекультивации существующего полигона, создать проект строительства нового полигона твердых бытовых отходов.

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суд Верховный Суд Николаев

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