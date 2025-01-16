Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

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В четверг, 16 января, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Шахову Владлену Владимировну – с должности судьи Змиевского районного суда Харьковской области;

Немировскую Елену Виленовну – с должности судьи Киевского апелляционного суда;

Трояновскую Галину Сергеевну – с должности судьи Житомирского апелляционного суда.

Также сообщалось, что ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 5 судей в местные суды.

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