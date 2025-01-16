ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 5 судей в местные суды

Решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении пяти судей на должности в местные суды приняли 16 января.

В четверг, 16 января, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении пяти судей на должности в местные суды, а именно:

Гулы Ульяны Ивановны – на должность судьи Хозяйственного суда Ивано-Франковской области;

Сердюк Натальи Владимировны – на должность судьи Краснолиманского районного суда Донецкой области;

Скибы Николая Николаевича – на должность судьи Дзержинского городского суда Донецкой области;

Качмар Марии Ярославны – на должность судьи Рокитновского районного суда Ровенской области;

Фисун Ларисы Станиславовны – на должность судьи Великоновоселковского районного суда Донецкой области.

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