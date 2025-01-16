Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс

Принятый закон предусматривает изменения в отношении полномочий участников бюджетного процесса.

Источник фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 16 января приняла в целом как закон законопроект 12245 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по актуализации и усовершенствованию некоторых положений.

Закон вводит широкие изменения в полномочия участников бюджетного процесса, в частности при планировании, подготовке и реализации публичных инвестиционных проектов и программ публичных инвестиций.

Сравнительная таблица ко второму чтению насчитывала 620 поправок. При рассмотрении в парламенте часть поправок была поставлена на подтверждение. Таким образом, финальная редакция принятого законопроекта станет известна после его подписания спикером.

Законопроектом в бюджетном процессе внедряются процедуры планирования, подготовки и реализации публичных инвестиционных проектов и программ публичных инвестиций, осуществляемых на государственном, региональном и местном уровнях.

Предусмотрено, что финансовое обеспечение мер по подготовке и реализации публичных инвестиционных проектов и программ публичных инвестиций может осуществляться за счет средств государственного бюджета и/или с предоставлением государственной поддержки исключительно в отношении соответствующих проектов и программ, включенных в единый проектный портфель публичных инвестиций государства. Единый проектный портфель публичных инвестиций государства одобряется Стратегическим инвестиционным советом.

Положения о Стратегическом инвестиционном совете, его составе, порядке разработки и мониторинга реализации среднесрочного плана приоритетных публичных инвестиций государства утверждаются Кабмином.

Единый проектный портфель публичных инвестиций государства формируется с использованием Единой информационной системы управления публичными инвестиционными проектами посредством приоритетного перечня публичных инвестиционных проектов и программ публичных инвестиций по результатам их подготовки, оценки, приоритезации и отбора в порядке, установленном КМУ. Порядок функционирования и составляющие единой информационной системы определяется правительством.

Распределение средств государственного бюджета на подготовку и реализацию таких проектов и программ осуществляется Межведомственной комиссией по распределению публичных инвестиций «с учетом результатов приоритезации соответствующих проектов и программ, включенных в единый проектный портфель публичных инвестиций государства, и степени их готовности к реализации в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины».

Положение о Межведомственной комиссии по вопросам распределения публичных инвестиций и ее состав утверждаются Кабмином.

Предполагается также, что после принятия закона о Государственном бюджете в течение бюджетного периода Межведомственной комиссией по распределению публичных инвестиций по результатам мониторинга состояния подготовки и реализации публичных инвестиционных проектов бюджетные назначения для подготовки или реализации такого проекта могут передаваться для подготовки или реализации других публичных инвестиционных проектов от одного главного распорядителя средств государственного бюджета другому главному распорядителю средств государственного бюджета, бюджетные назначения относительно которых определены в законе о Государственном бюджете Украины. Передача бюджетных назначений в случае, предусмотренном этой частью статьи, осуществляется по решению Кабмином (подготовку которого осуществляет Министерство финансов на основании решения Межведомственной комиссии по распределению публичных инвестиций), согласованному с Комитетом Верховной Рады Украины по бюджету, в порядке, установленном правительством.

«Однако следует отметить, что в соответствии со статьями 85, 92, 95 Конституции Украины эти вопросы отнесены к исключительным полномочиям парламента. Исключительно законами Украины устанавливаются Государственный бюджет Украины и бюджетная система Украины, исключительно законом о Государственном бюджете Украины определяются любые расходы государства на общественные нужды, размер и целевое направление этих расходов. Предоставление полномочий Кабинета Министров Украины в этой сфере является фактически делегированием правительства выполнения конституционных полномочий парламента», - отметила ГЮУ ВР в своем заключении.

Также законопроект предусматривает, что в случае ликвидации, реорганизации бюджетного учреждения, в результате изменения организационной формы хозяйствования, остатки собственных поступлений перечисляются органами Казначейства Украины по поручению бюджетного учреждения и согласованием с главным распорядителем бюджетных средств на счет правопреемника, открытый в органах Казначейства.

Автор: Наталя Мамченко

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