Украинцам сообщили об изменении правил въезда в Молдову

Вступила в действие норма, которая обязывает водителей иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства во время въезда на территорию Молдовы.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило об изменении правил въезда в Молдову.

По информации от Пограничной полиции Молдовы, вступила в действие норма, которая обязывает водителей иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства во время въезда на территорию их государства (требование Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РМ от 13.05.2009 № 357).

Отмечаются, что в случае отсутствия этого документа, пограничники Молдовы будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны.

«Просим граждан при поездке в Молдову учесть указанные изменения, а также напоминаем, что пропуск граждан Украины через границу осуществляется в соответствии с Постановлением Кабмина от 27 января 1995 г. №57», - заявили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

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