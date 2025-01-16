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Українцям повідомили про зміну правил в’їзду до Молдови

11:55, 16 січня 2025
Вступила в дію норма, яка зобов’язує водіїв при собі мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію Молдови.
Українцям повідомили про зміну правил в’їзду до Молдови
Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило про зміну правил в’їзду до Молдови.

За інформацією від Прикордонної поліції Молдови, вступила в дію норма, яка зобов’язує водіїв при собі мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію їхньої держави (вимога Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Уряду РМ від 13.05.2009 №357).

Зазначаються, що у разі відсутності цього документа прикордонники Молдови відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.

«Просимо громадян під час поїздки до Молдови врахувати зазначенні зміни, а також нагадуємо, що пропуск громадян України через кордон здійснюється відповідно до Постанови Кабміну від 27 січня 1995 р. №57», - заявили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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