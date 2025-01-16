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Реєстр збитків почав прийом заяв за новою категорією — смерть близького члена сім'ї

12:07, 16 січня 2025
Родичі загиблого можуть подати відповідну заяву через Дію.
Реєстр збитків почав прийом заяв за новою категорією — смерть близького члена сім'ї
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Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, розпочав приймати заяви за ще однією категорією – смерть близького члена сім’ї. Про це повідомляє Офіс Президента.

Подати відповідну заяву через «Дію» можуть близькі родичі загиблої людини або інші члени родини, які мають законні підстави та можуть це підтвердити.

Категорія стосується не лише загиблих із 24 лютого 2022 року на території України, а й тих, хто помер за межами країни, якщо це сталося внаслідок російської агресії.

Першою категорією, за якою почали приймати заяви у квітні минулого року, було пошкодження або знищення житла. Зараз триває робота щодо відкриття решти.

Загалом Реєстр прийматиме заяви щодо понад 40 категорій збитків. Зокрема, щодо загибелі людей, катування, сексуального насильства, тілесних ушкоджень, примусового переміщення та переселення, втрати майна й доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, а також збитків, завданих історико-культурній спадщині й довкіллю.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра наголосила, що міжнародний компенсаційний механізм – один із ключових пріоритетів сьомого пункту Формули миру Володимира Зеленського.

«Сьогодні ми нарешті досягли важливого результату, над яким працювали з перших днів повномасштабного вторгнення. За цей час ми провели значну юридичну, дипломатичну й політичну роботу. І хоч ми тільки на початку шляху відновлення справедливості для українців, ми переконані, що разом зможемо її досягти», – підсумувала Ірина Мудра.

Раніше повідомлялося, що Реєстр збитків оприлюднив форми та правила подання заяв у 17 категоріях.

Крім того відомо, що Міжнародний Реєстр збитків відкриє усі категорії на виплати репарацій у 2025 році.

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реєстр збитків

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