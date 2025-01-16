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Реестр убытков начал прием заявлений по новой категории — смерть близкого члена семьи

12:07, 16 января 2025
Родственники погибшего могут подать соответствующее заявление через Дію.
Реестр убытков начал прием заявлений по новой категории — смерть близкого члена семьи
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Международный Реестр убытков, нанесенных агрессией РФ против Украины, начал принимать заявления по еще одной категории – смерть близкого члена семьи. Об этом сообщает Офис Президента.

Подать соответствующее заявление через «Дію» могут близкие родственники погибшего человека или другие члены семьи, имеющие законные основания и подтверждающие это.

Категория касается не только погибших с 24 февраля 2022 года на территории Украины, но и умерших за пределами страны, если это произошло в результате российской агрессии.

Первой категорией, по которой начали принимать заявления в апреле прошлого года, было повреждение или уничтожение жилья. Сейчас идет работа по открытию остальных.

В общей сложности Реестр будет принимать заявления о более чем 40 категориях убытков. В частности, относительно гибели людей, пыток, сексуального насилия, телесных повреждений, принудительного перемещения и переселения, потери имущества и дохода, повреждения критической инфраструктуры и других государственных объектов, а также ущерба, нанесенного историко-культурному наследию и окружающей среде.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая отметила, что международный компенсационный механизм – один из ключевых приоритетов седьмого пункта Формулы мира Владимира Зеленского.

«Сегодня мы наконец-то добились важного результата, над которым работали с первых дней полномасштабного вторжения. За это время мы провели значительную юридическую, дипломатическую и политическую работу. И хотя мы только в начале пути восстановления справедливости для украинцев, мы убеждены, что вместе сможем ее достичь», – подытожила Ирина Мудрая.

Ранее сообщалось, что Реестр убытков обнародовал формы и правила подачи заявлений в 17 категориях.

Кроме того, известно, что Международный Реестр убытков откроет все категории на выплаты репараций в 2025 году.

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