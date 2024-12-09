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Міжнародний Реєстр збитків відкриє усі категорії на виплати репарацій у 2025 році

14:47, 9 грудня 2024
Однак джерела наповнення Фонду залишаються невизначеними наразі.
Міжнародний Реєстр збитків відкриє усі категорії на виплати репарацій у 2025 році
Джерело фото: ti-ukraine.org
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Українці з наступного року зможуть подавати заяви на виплати репарацій до міжнародного Реєстру за усіма 45 категоріями завданої шкоди та збитків від російської агресії. Зокрема, це шкода життю та здоров’ю, вимушене внутрішнє переміщення, знищені автівки.

За словами голови ТСК Верховної Ради з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павла Фролова, на сьогодні Реєстр приймає заяви лише за категорією пошкодженого або знищеного житла, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. До кінця року планується запустити другу категорію – щодо втрати близьких родичів, які загинули внаслідок повномасштабної війни.

Подавати заяву до Реєстру мають право фізичні, юридичні особи та держава Україна.

Реєстр збитків не виплачує гроші та не аналізує вартість позовів. Визначати розмір компенсацій буде Компенсаційна комісія, яка повинна запрацювати у 2026 році.

На останньому етапі буде створений Компенсаційний фонд, після чого можна очікувати на перші виплати, пояснив депутат.

«Наразі невизначеними залишаються джерела наповнення Фонду. Проте це може відбутися за рахунок заморожених російських активів, виплат репарацій чи грантів західних партнерів», – розповів Павло Фролов.

Нагадаємо, що Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запевнив, що заяву про репарації за будь-які злочини РФ можна буде подати уже в 2025 році.

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гроші війна ВПО реєстр збитків

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