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Федоров запевнив, що заяву про репарації за будь-які злочини РФ можна буде подати уже в 2025 році

14:16, 3 грудня 2024
Вже наступного року українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Росії.
Федоров запевнив, що заяву про репарації за будь-які злочини РФ можна буде подати уже в 2025 році
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Українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Росії вже наступного року. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«У 2025-му запустимо всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих РФ. Додамо заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоровʼю, у кого знищили автівки та інші види збитків», - зазначив він.

За словами Федорова, разом з командою міжнародного Реєстру збитків для України проговорили результати роботи й плани на наступний рік.

«Зараз посилюватимемо команду та фіналитимемо всі юридичні й технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до Реєстру», - пояснив він.

Ще у квітні почали збирати інформацію про знищене житло до Реєстру.

Найпоширеніші причини збитків для подання заяв:

— бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;

— артилерійський обстріл;

— повітряна атака;

— окупація населеного пункту;

— руйнування Каховської ГЕС.

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