Федоров заверил, что заявление о репарациях за любые преступления РФ можно будет подать уже в 2025 году

Уже в следующем году украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления России.

Украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления России уже в следующем году. Об этом заявил Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«В 2025-м запустим все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного РФ. Добавим заявления о репарациях для вынужденно покинувших дом, кому нанесли вред жизни и здоровью, у кого уничтожили автомобили и другие виды убытков», - отметил он.

По словам Федорова, вместе с командой международного Реестра ущерба для Украины проговорили результаты работы и планы на следующий год.

«Сейчас будем усиливать команду и будем финалировать все юридические и технические вопросы, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений в Реестр», - пояснил он.

Еще в апреле начали собирать информацию об уничтоженном жилье в Реестр.

Самые распространенные причины ущерба для подачи заявлений:

— боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;

- артиллерийский обстрел;

- воздушная атака;

- оккупация населенного пункта;

- разрушение Каховской ГЭС.

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