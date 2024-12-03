На Волыни суд наказал женщину, которая на митинге призвала поджечь здание ТЦК

Суд назначил ей наказание – 51 тысячу гривен штрафа.

На Волыни суд наказал женщину, призвавшую поджечь здание территориального центра комплектования и социальной поддержки. Приговор по делу №159/5394/24 вынес Ковельский горрайонный суд Волынской области.

В материалах дела отмечается, что уроженка Ковеля вечером 3 августа вместе с еще сотней людей принимала участие в митинге возле здания ТЦК.

По данным правоохранителей, женщина нецензурно высказывалась работникам ТЦК и полиции, вместе с другими людьми пыталась поднять металлический шлагбаум, который сдерживал митингующих. Она также выступала на митинге, призывая к погрому и поджогу административного здания ТЦК.

В отношении женщины возбудили уголовные дела по ст. 293 (нарушение общественного порядка) и ст. 295 УК (публичные призывы к погрому, поджогу здания). В суде она признала свою вину и рассказала, что в соцсетях увидела призыв прийти под здание ТЦК, чтобы отстоять мужчин, которых хотят мобилизовать. После этого активно участвовала в митинге.

Суд назначил обвиняемой 51 тыс. грн штрафа. На приговор еще можно подать апелляцию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.