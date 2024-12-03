Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Волыни суд наказал женщину, которая на митинге призвала поджечь здание ТЦК

20:16, 3 декабря 2024
Суд назначил ей наказание – 51 тысячу гривен штрафа.
На Волыни суд наказал женщину, которая на митинге призвала поджечь здание ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Волыни суд наказал женщину, призвавшую поджечь здание территориального центра комплектования и социальной поддержки. Приговор по делу №159/5394/24 вынес Ковельский горрайонный суд Волынской области.

В материалах дела отмечается, что уроженка Ковеля вечером 3 августа вместе с еще сотней людей принимала участие в митинге возле здания ТЦК.

По данным правоохранителей, женщина нецензурно высказывалась работникам ТЦК и полиции, вместе с другими людьми пыталась поднять металлический шлагбаум, который сдерживал митингующих. Она также выступала на митинге, призывая к погрому и поджогу административного здания ТЦК.

В отношении женщины возбудили уголовные дела по ст. 293 (нарушение общественного порядка) и ст. 295 УК (публичные призывы к погрому, поджогу здания). В суде она признала свою вину и рассказала, что в соцсетях увидела призыв прийти под здание ТЦК, чтобы отстоять мужчин, которых хотят мобилизовать. После этого активно участвовала в митинге.

Суд назначил обвиняемой 51 тыс. грн штрафа. На приговор еще можно подать апелляцию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Ковель приговор ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского назначили правительственным уполномоченным по реформе таможенных органов

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский возглавит в Кабмине направление реформы таможни.

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о лишении права на налоговую социальную льготу

Налоговой социальной льготы лишатся лица в случае лишения государственной награды, а также определенных статусов.

ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины

В Бюро добавили, что работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается

Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

Женщин будут брать на военный учет военнообязанных после прохождения базовой военной службы – Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект правительства, согласно которому добровольно прошедших базовую военную службу женщин будут брать на учет военнообязанных.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Богдан
    Андрей Богдан
    руководитель Офиса Президента Украины в 2019-2020 гг.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва