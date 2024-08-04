Масштабний мітинг біля Ковельського ТЦК, куди привезли затриманих на блокпості: що кажуть у ТЦК

Волинський обласний ТЦК та СП звинувачує російські спецслужби в організації протесту у Ковелі.

У суботу, 3 серпня, у Ковелі Волинської області відбувся мітинг біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Мешканці міста зібралися на акцію протесту після того, як працівники ТЦК затримали кількох молодих людей на Шацькому блокпості. Очевидці повідомляють, що затриманим забрали телефони і ключі від автомобілів, після чого їх доправили до ТЦК. Обурені місцеві жителі організували мітинг, вимагаючи звільнення затриманих. Як пишуть у ЗМІ, Ковельський ТЦК після масштабного мітингу відпустив усіх трьох хлопців, затриманих на блокпосту.

Волинський обласний ТЦК та СП стверджує, що протест організували російські спецслужби, використовуючи соціальні мережі та пропагандистські канали для маніпуляції ситуацією. У заяві зазначено, що затримання було результатом перевірки військово-облікових документів, і що представники ТЦК не мають права затримувати громадян у випадках адміністративних правопорушень.

«На Шацькому блокпості працівники ТЦК забрали декількох хлопців: обурені люди влаштували мітинг..», «У Ковелі штурмували ТЦК – ЗМІ..», «У місті на Волині штурмували ТЦК – ЗМІ..», «У Ковелі біля ТЦК триває мітинг..», - такими заголовками вчора та сьогодні з ночі рясніють пабліки українських соціальних мереж та російських пропагандистських засобів масової інформації, повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП

Згідно з пунктом 4 статті 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, і пред’являти їх за вимогою уповноважених осіб, включаючи представників ТЦК, поліції та прикордонної служби.

«Однак, дехто з громадян трактують закони, як вони вважають за потрібне. Заклики до бунту, що розповсюдились вчора по соціальних мережах Ковельської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ТЦК, ситуація стала об'єктом маніпуляцій ворожих пропагандистських каналів, які використовують соціальні мережі для розпалювання протестів і дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, пропагандисти розгорнули кампанію, яка включала емоційні маніпуляції та підбурювання до непокори.

«Сотні ботів, активність яких була виявлена в соціальних мережах свідчить про те, що ворожа пропаганда буде використовувати кожне ваше слово, заклик, дію до дестабілізації обстановки в Україні вашими ж руками. Тільки біда в тому, що вони віртуальні, а люди, які вчора чинили спротив і перешкоджали законним діям влади – реальні (тож і відповідальність буде реальна, а не віртуальна). Ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації, перешкоджанню законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, які матимуть відповідні правові наслідки для тих, хто підбурював громадян до протиправних дій та тих, хто брав у цьому найактивнішу участь», – додали в ТЦК.

У ТКЦ закликали до спокою і дотримання законодавства, наголошуючи на важливості підтримки законних процедур і дій в умовах воєнного стану.

«Вчора, ви знецінили справжню сутність гасла «Героям Слава!», яке вигукували та аплодували «ухилянту», який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником, а Герой України, Олександр Мацієвський, знав справжню ціну цим словам, за що був цинічно розстріляний ворогом. Після таких ваших дій, ви ще впевнені, що стоїте саме на тих національних позиціях, що і сотні тисяч співвітчизників, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами Батьківщину? Кожен обирає свій шлях», – сказали в ТЦК.

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