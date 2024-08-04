Вирок сину Байдена оголосять через тиждень після виборів президента США

Суд присяжних раніше визнав сина Джо Байдена винним за всіма трьома пунктами обвинувачення.

Федеральний суддя в Делавері планує оголосити остаточний вирок Хантеру Байдену, сину президента США Джо Байдена, 13 листопада - через тиждень після президентських виборів, пише Washington Post.

За даними слідства, Хантер Байден у жовтні 2018 року купив револьвер Colt Cobra, яким володів 11 днів. За словами прокурора, під час покупки син президента у письмовій формі збрехав, що не вживає жодних заборонених наркотиків і не є залежним від них, попри те, що на той момент боровся із залежністю від креку.

Суд присяжних визнав його винним за всіма трьома пунктами обвинувачення:

він вказав неправдиву інформацію під час заповнення федеральної форми, коли купував зброю, присягнувшись, що не був залежним від заборонених наркотиків і не вживав їх;

він неправдиво сказав про те саме торговцеві зброєю у Вілмінгтоні, де купив револьвер;

він незаконно зберігав зброю під час вживання наркотиків або залежності від них, що є федеральним злочином.

Сам 54-річний Хантер Байден не визнав себе винним за звинуваченнями.

Теоретично 54-річному Хантеру Байдену загрожують до 25 років в'язниці, але на практиці, на думку юристів, якщо його й відправлять до в'язниці, то навряд чи більше, ніж на кілька років.

Зазначається, що це перший випадок в історії США, коли дитину президента було засуджено за скоєння злочину.

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