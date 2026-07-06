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Чому втома не минає після відпустки та як правильно відновлювати ресурс

22:00, 6 липня 2026
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Різним видам втоми відповідають різні способи відновлення.
Чому втома не минає після відпустки та як правильно відновлювати ресурс
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Втома після тривалого навантаження не завжди зникає після сну, вихідних або відпустки. В умовах хронічного стресу важливо розуміти, який саме ресурс виснажений і який тип відновлення потрібен.

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Як зазначила психологиня Тетяна Сова, навіть після адаптації до складних умов психіка продовжує працювати з наслідками хронічного стресу, порушеного відчуття безпеки, фінансової, часової чи фізичної нестабільності. У таких обставинах фоновий рівень втоми закономірно зростає, і його потрібно помічати, а не ігнорувати або «героїчно» перекривати роботою.

За словами психологині, втома є природною реакцією організму на виснаження фізичних, когнітивних або емоційних ресурсів. Однак особливої уваги потребують випадки, коли вона триває довго, виникає без значного навантаження або не відповідає обсягу витрачених зусиль.

У таких ситуаціях варто оцінювати не лише психологічний, а й фізіологічний стан, переглядати режим роботи та відпочинку і за потреби звертатися до фахівців.

Окремо спікерка наголосила, що втома має різні форми — фізичну, емоційну, когнітивну, соціальну та інформаційну.

Як зазначають у НААУ, для адвокатської роботи, наприклад, особливо відчутними можуть бути когнітивне навантаження через складні справи й постійне прийняття рішень, емоційне навантаження через контакт із клієнтами, а також інформаційна втома через новини, повідомлення і цифрове середовище.

Тому, як підкреслила Тетяна Сова, різним видам втоми відповідають різні способи відновлення. Якщо людина виснажена не фізично, а емоційно чи когнітивно, одного сну або зміни діяльності може бути недостатньо.

Також вона розмежувала активний і пасивний відпочинок. Активні форми (спорт, прогулянки, хобі) можуть підтримувати ресурс, однак не замінюють повноцінного «нічого не роблення». Водночас пасивний відпочинок часто недооцінюється, хоча є критично важливим для відновлення.

Психологиня зауважила, що не вся пауза є відпочинком: надмірне споживання контенту, соціальні мережі або постійна тривожна рефлексія можуть лише імітувати відновлення.

Ефективне відновлення, за її словами, має охоплювати три рівні — тіло, емоції та думки. На рівні тіла йдеться про сон, харчування, дозовану фізичну активність, стан здоров’я і сенсорне розвантаження; на рівні емоцій — про розпізнавання власного стану, роботу зі стресом і перегляд соціальних контактів; на рівні думок — про роботу з тривогою, когнітивними упередженнями, фокусом уваги і правом на відпочинок.

Підсумовуючи, фахівчиня наголосила, що в сучасних умовах відпочинок є не опцією, а необхідною умовою виживання.

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